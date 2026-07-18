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బెంచీలు ఎన్నున్నా కూర్చునేది ఒక్కడే.. కోనాపురం స్కూల్ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?

Warangal One Student School: వరంగల్ జిల్లా కోనాపురం ప్రాథమిక పాఠశాల కేవలం ఒకే ఒక విద్యార్థితో నడుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ ఒక్క విద్యార్థికే ఉదయం అల్ఫాహారం, మధ్యాహ్నం భోనం ప్రభుత్వం అందించడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:24 AM IST
బెంచీలు ఎన్నున్నా కూర్చునేది ఒక్కడే.. కోనాపురం స్కూల్ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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