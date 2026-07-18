/బెంచీలు ఎన్నున్నా కూర్చునేది ఒక్కడే.. కోనాపురం స్కూల్ ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?

One Teacher - One Student: సాధారణంగా ఒక పాఠశాల అంటే వందలాది మంది విద్యార్థులతో పాటు పదుల సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు, పిల్లలు ఆడుకోవడం గుర్తుకొస్తాయి. కానీ, వరంగల్ జిల్లాలోని ఒక ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల మాత్రం ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నంగా దర్శనమిస్తోంది. అక్కడ ఉండేది ఒకే ఒక్క గురువు.. చదివేది ఒకే ఒక్క శిష్యుడు.. వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నా.. వరంగల్ జిల్లా వర్ధన్నపేట నియోజకవర్గ పరిధిలోని కోనాపురం ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఇప్పుడు ఇదే దృశ్యం ఆవిష్కృతమవుతోంది.
పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే...
వరంగల్ జిల్లా కోనాపురం ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో, స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఈ పాఠశాలలో జగన్మోహన్ రావు అనే ఉపాధ్యాయుడు విధులు నిర్వహిస్తుండగా.. విక్కీపాల్ అనే బాలుడు మాత్రమే విద్యార్థిగా ఉన్నాడు.. ప్రస్తుతం ఈ బుడతడు రెండో తరగతి చదువుతున్నాడు. క్లాస్ రూమ్లో బెంచీలు ఎన్ని ఉన్నా.. కూర్చునేది మాత్రం విక్కీపాల్ ఒక్కడే.. చెప్పేది ఒక్కరే.. వినేది ఒక్కడే అన్నట్లుగా సాగుతోంది అక్కడి విద్యాబోధన..
ఆ ఒక్కడి కోసమే.. అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం..
బడిలో విద్యార్థుల సంఖ్యతో సంబంధం లేకుండా.. ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అన్ని వసతులను ఆ ఒక్క విద్యార్థికి యథావిధిగా అందిస్తున్నారు. విక్కీపాల్ కోసం ప్రతిరోజూ ఉదయం టిఫిన్తో పాటు మధ్యాహ్నం రుచికరమైన భోజనాన్ని పాఠశాల సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా వండి వడ్డిస్తున్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ బాలుడికి అది కార్పొరేట్ స్థాయి Personal Attentionగా మారిపోయిందని భావించవచ్చు. ఉపాధ్యాయుడు జగన్మోహన్ రావు కూడా ఆ ఒక్క విద్యార్థి భవిష్యత్తు కోసం ఎంతో అంకితభావంతో పాఠాలు బోధించడం విశేషం..
ఎందుకీ పరిస్థితి వచ్చింది?
గతంలో ఈ పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య బాగానే ఉండేది.. అయితే, ఇటీవల కోనాపురం గ్రామాన్ని వర్ధన్నపేట మున్సిపాలిటీలో విలీనం చేశారు.. దాంతో గ్రామానికి చెందిన దాదాపు 19 మంది విద్యార్థులు మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పెద్ద స్కూల్లో చేరిపోయారు.. కానీ, విక్కీపాల్ కుటుంబ పరిస్థితులు, ఇతర కారణాల వల్ల ఆ బాలుడు మాత్రం ఈ పాత బడిని వీడలేదని తెలుస్తోంది. నిబంధనల ప్రకారం.. విద్యార్థులు ఎవరూ లేకపోతే పాఠశాలను మూసివేయాలి లేదా వేరే స్కూల్లో విలీనం చేయాలి. కానీ, విక్కీపాల్ ఇంకా ఇక్కడే కొనసాగుతుండటంతో.. ఆ ఒక్క బాలుడి విద్యా హక్కును గౌరవిస్తూ.. విద్యాశాఖ ఈ పాఠశాలను, ఉపాధ్యాయుడిని ఇక్కడే కొనసాగిస్తోంది.
ఒకవైపు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులు లేక మూతపడుతున్న తరుణంలో.. ఒకే ఒక్క విద్యార్థి ఉన్నా.. బాధ్యతగా నడుస్తున్న కోనాపురం బడి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఉపాధ్యాయుడి అంకితభావంతో పాటు ఆ బాలుడి చదువు పట్ల ఉన్న ఆసక్తిని స్థానికులు అభినందిస్తున్నారు. గురుశిష్యుల పరమ పవిత్ర బంధానికి ఈ పాఠశాల ఒక సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది.
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