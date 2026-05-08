Telangana Congress Nominated Posts: తెలంగాణలో నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీ మరోసారి పూర్తయింది. దాదాపు 17 కార్పొరేషన్లకు కొత్తగా చైర్మన్లు, 11 మంది వైఎస్ చైర్మన్లను ప్రకటించారు. ఈ లిస్టుకు సంబంధించిన జాబితాను టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ ప్రకటించారు. ఇప్పటికే పలు విడతల్లో నామినేటేడ్ పోస్టులను భర్తీ చేశారు. ఇందులో కొంతమంది పదవీకాలం కూడా పూర్తయింది. ఆలోపే మరోసారి పదవుల భర్తీ చేశారు. అయితే తాజాగా ప్రకటించిన జాబితా అధికార పార్టీలో చిచ్చు రాజేసింది. ముఖ్యంగా ఖమ్మం జిల్లా కాంగ్రెస్ లో నామినేటెడ్ పోస్టుల వ్యవహారం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ సారి పదవుల భర్తీలో తన అనుచరులకు అన్యాయం జరిగిందని ఎంపీ రేణుక చౌదరి మండిపడ్డట్టు తెలుస్తోంది. నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీలో భట్టి వర్గానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేసి తమను పక్కన పెట్టారని గరం గరం అయ్యారని తెలుస్తోంది.
తాజాగా ప్రకటించిన కార్పొరేషన్ పదవుల భర్తీపై ఎంపీ రేణుకా చౌదరి గుర్రుగా ఉన్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండున్నర ఏళ్ళు గడిచినా తన మాటను పట్టించుకోవడం లేదని మండిపడుతున్నట్టు సమాచారం. నామినేటెడ్ పోస్టుల కోసం తాను సూచించిన ఒక్క పేరును కూడా కనీసం పట్టించుకోలేదని, తన వర్గానికి చెందిన ఒక్క నేతకు కూడా పదవి దక్కలేదన్న రేణుక చౌదరి గుస్సా అయ్యారట. ఖమ్మం సుడా చైర్మన్ పదవి రేణుక తన వర్గానికి కోరగా.. ఈ పోస్టును డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క వర్గానికి కట్టబెట్టడంతో భట్టి వర్గానికి దక్కడంపై ఫైర్ అవుతున్నారని తెలుస్తోంది.
గతంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి తాను చేసిన సాయం ఆయన మర్చిపోయారని ఒకింత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. సీనియర్ నేతలను పక్కన పెట్టి, కొత్త వారికి నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని ఎంపీ రేణుక చౌదరి అనుచరులతో వాపోయారట. అయితే తన అసంతృప్తిని వెల్లడించేందుకు త్వరలోనే ఓ ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించేందుకు రెడీ అవుతున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా పాత కాంగ్రెస్ నేతలు ఛలో గాంధీభవన్ కు పిలుపునివ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండగా ఎంపీ రేణుకా చౌదరి ఓ వెలుగు వెలిగారు. ఖమ్మం జిల్లా పొలిటికల్ సర్కిల్లో ఆమెకు ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్ అనే పేరుంది.. ప్రస్తుతం ఆమె కాంగ్రెస్ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యురాలిగా కొనసాగుతున్నారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో ఆమె చురుగ్గా ఉన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత, 2019 ఎన్నికల్లో ఖమ్మం పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. ఇక 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని భావించిన అధిష్టానం టికెట్ సర్దుబాటు చేయకపోవడంతో పోటీ నుంచి తప్పుకున్నారు. కానీ ఖమ్మంలో మాత్రం తన వర్గాన్ని కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. అయితే ఇదే జిల్లా నుంచి ముగ్గురు మంత్రులు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుండటంతో.. ఎంపీ రేణుక చౌదరి ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీతో మరోసారి బయటకు వచ్చారు. ఈసారి డిప్యూటీ సీఎం టార్గెట్ గా విమర్శలకు దిగారని తెలుస్తోంది.
మొత్తంమీద ఎంపీ రేణుక చౌదరి తన అనుచర వర్గానికి పదవులు ఆశిస్తున్నారు. కానీ ఎంపీ వర్గానికి మాత్రం ఎలాంటి పదవులు దక్కడం లేదు. దాంతో ఎంపీ ఎలాంటి స్టాండ్ తీసుకుంటారనేది ఇంట్రస్టింగ్ మారింది. కార్పొరేషన్ పదవులు దక్కలేదని ఊరుకుంటారా లేక.. అధిష్టానంకు ఫిర్యాదు చేస్తారా అనేది చూడాలి. మరోవైపు ఖమ్మం జిల్లా రాజకీయాల్లో ఎంపీ రేణుక చౌదరి యాక్టివ్గా లేరని సొంత పార్టీ నేతలే చెబుతున్నారు. ఆమె ఎక్కువ సమయం ఢిల్లీలోనే ఉంటున్నారని అప్పుడప్పుడు మాత్రం ఖమ్మంకు వస్తారని అంటున్నారు. అందుకే పదవుల భర్తీలో ప్రాధాన్యత లేకుండా పోయిందని చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే పార్టీ హైకమాండ్ పార్టీలో యాక్టివ్గా ఉన్నవారికే పదవులు ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అందుకే భట్టి వర్గానికి సూడా చైర్మన్ పదవి దక్కిందని అంటున్నారు. ఏదిఏమైనా నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీ.. ఖమ్మం జిల్లాలో భట్టి విక్కమార్క వర్సెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి అన్నట్టుగా మారిపోయింది.