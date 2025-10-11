Konda Vs Ponguleti: మంత్రి పొంగులేటి పై సీఎంకు ఫిర్యాదు చేసిన కొండా సురేఖ..

Konda Surekha Vs Ponguleti Srinivas Reddy: ప్రస్తుతం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలోని మంత్రులంతా ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నా.. మిగిలిన మంత్రులందరు తమకు తామే ముఖ్యమంత్రులనేంతగా ఫోజులు కొడుతున్నారు. ఇప్పటికే మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి.. తన తమ్ముడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డితో ముఖ్యమంత్రిపై తిరుగుబావుట ఎగరవేసారు. వీలు చిక్కినపుడల్లా ముఖ్య మంత్రి తీరును ఏకి పారేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఓజీ సినిమా టికెట్ రేట్ పెంపుపై కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి...సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు. మరోవైపు ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి కూడా తాను కూడా ఓ సీఎం అన్న లెవల్లో ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సంప్రదించకుండా... తనకు శాఖకు సంబంధించిన అన్ని పనులను చక్కబెట్టేస్తున్నారు. అటు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ , అడ్లూరి శ్రీనివాస్ మధ్య జరిగిన ఇష్యూ పెద్ద వివాదంగా మారింది.
ఈ సంగతి మరవక ముందే.. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై మంత్రి కొండా సురేఖ .. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ నివాసానికి వెళ్లి మరి ఈ ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. వీళ్లిద్దరి మధ్య ఓ కాంట్రాక్ట్ విషయమై ఈ గొడవ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మేడారం టెండర్లలో ఇంచార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి జోక్యం చేసుకోవద్దని కొండా సురేఖ వారిస్తూ వస్తోంది. కానీ పొంగులేటి మాత్రం ఎక్కడా తగ్గకుండా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ వెళ్లి పోతున్నారు. ముఖ్యంగా దేవాదాయ శాఖకి సంబంధిచిన రూ 71 కోట్ల టెండర్ ను తన మనిషికి ఇప్పించుకునేందుకు పొంగులేటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కొండా సురేఖ ప్రధాన ఆరోపణ.
దేవాదాయ మంత్రి కొండా సురేఖ కు సంబంధం లేకుండా అన్ని తానై నడిపిస్తున్నట్టు పొంగులేటి పై కొండా ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తనను దేవాదయ మంత్రిగా పట్టించుకోవడం లేదనే తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంది కొండా సురేఖ. ముఖ్యంగా తనకు సంబంధించిన శాఖలో పొంగులేటి జోక్యం చేసుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొంగులేటితో తమకు ఇబ్బందిగా ఉందని అధిష్టానానికి లేఖ రూపంలో గతంలో చెప్పిన కొండా మురళీ. ఈ నేపథ్యంలో పొంగులేటిపై స్వయంగా ఫిర్యాదు చేస్తూ సీఎం ను కొండా సురేఖ దంపతులు కలవడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది.
కొండా సురేఖ లేఖపై పొంగులేటి చేసిన ఫిర్యాదు పై ఆయన వర్గీయులు స్పందిస్తూ.. ఇంచార్జ్ మంత్రిగా ఆయన చట్టానికి అనుగుణంగా తన వాళ్లతో టెండర్స్ వేయించారు. మరోవైపు తనకు సంబంధించిన ఏరియాలో ఓ మంత్రిగా తన పనిచేసుకుంటూ పోతుంటే కొండా వర్గీయులు అడుగడున అడ్డు తగులుతున్నారనే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు పొంగులేటి వర్గీయులు. ఎవరితో ఎలాంటి పొరపొచ్చాలకు పోకుండా తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళుతున్న పొంగులేటి పార్టీలో తనకంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడాన్ని కొండా సురేఖ జీర్ణించుకోలేకపోతుంది. అందుకే అక్కసుతో ఈ ఫిర్యాదు చేసినట్టు పొంగులేటి వర్గీయులు చెబుతున్నారు.
