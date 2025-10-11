English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Warangal City
  • Konda Vs Ponguleti: మంత్రి పొంగులేటి పై సీఎంకు ఫిర్యాదు చేసిన కొండా సురేఖ..

Konda Vs Ponguleti: మంత్రి పొంగులేటి పై సీఎంకు ఫిర్యాదు చేసిన కొండా సురేఖ..

Konda Surekha Vs Ponguleti Srinivas Reddy: తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో గత కొన్ని రోజులుగా నివురు గప్పిన నిప్పులా ఉన్న విభేదాలు గత కొన్ని రోజులుగా భగ్గు మంటున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటెనే విపరీత స్వాతంత్య్రం. ఇక్కడ ఎవరి నోటికి వచ్చినట్టు వారు మాట్లాడుకుంటూ పోతుంటారు. రీసెంట్ గా పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి శ్రీనివాస్ వివాదం ముగియక ముందే కొండా సురేఖ, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి మద్య వివాదం రాజుకుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 11, 2025, 12:48 PM IST

Trending Photos

Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
5
Actress Hema
Nagarjuna: నాగార్జునని ఇంటి నుంచి బయటకు పంపించేసిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్.. ఎవరంటే..!
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
5
PF Balance Check
PF Balance: పీఎఫ్‌ బ్యాలెన్స్‌ నిమిషాల్లో ఈ 4 విధాలుగా చెక్‌ చేసుకోండి..!
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
7
Andhra Pradesh Gold Mine
Gold Mine: ఏపీలో బంగారు యుగం ఆరంభం.. ఇండియాలోనే మొదటి ప్రైవేట్ గోల్డ్ మైన్ షురూ..రోజుకు ఎంత బంగారం వస్తుందంటే..??
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
6
govt employees
Employees Diwali Gift: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. దీపావళి గిఫ్ట్‌ ఏమిటో తెలుసా?
Konda Vs Ponguleti: మంత్రి పొంగులేటి పై సీఎంకు ఫిర్యాదు చేసిన కొండా సురేఖ..

Konda Surekha Vs Ponguleti Srinivas Reddy: ప్రస్తుతం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీలోని మంత్రులంతా ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. సీఎంగా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నా.. మిగిలిన మంత్రులందరు తమకు తామే ముఖ్యమంత్రులనేంతగా ఫోజులు కొడుతున్నారు. ఇప్పటికే మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి.. తన తమ్ముడు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డితో ముఖ్యమంత్రిపై తిరుగుబావుట ఎగరవేసారు. వీలు చిక్కినపుడల్లా ముఖ్య మంత్రి తీరును ఏకి పారేస్తున్నారు. రీసెంట్ గా ఓజీ సినిమా టికెట్ రేట్ పెంపుపై కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి...సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై ఫైర్ అయ్యారు. మరోవైపు ఉత్తమ కుమార్ రెడ్డి కూడా తాను కూడా ఓ సీఎం అన్న లెవల్లో ప్రవర్తిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి సంప్రదించకుండా... తనకు శాఖకు సంబంధించిన అన్ని పనులను చక్కబెట్టేస్తున్నారు. అటు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ , అడ్లూరి శ్రీనివాస్ మధ్య జరిగిన ఇష్యూ పెద్ద వివాదంగా మారింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ సంగతి మరవక ముందే.. మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డిపై మంత్రి కొండా సురేఖ .. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి ఫిర్యాదు చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ నివాసానికి వెళ్లి మరి ఈ ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం. వీళ్లిద్దరి మధ్య ఓ కాంట్రాక్ట్ విషయమై ఈ గొడవ జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా మేడారం టెండర్లలో ఇంచార్జ్ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి జోక్యం చేసుకోవద్దని కొండా సురేఖ  వారిస్తూ వస్తోంది. కానీ పొంగులేటి మాత్రం ఎక్కడా తగ్గకుండా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ వెళ్లి పోతున్నారు. ముఖ్యంగా  దేవాదాయ శాఖకి సంబంధిచిన రూ 71 కోట్ల టెండర్  ను తన మనిషికి ఇప్పించుకునేందుకు పొంగులేటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కొండా సురేఖ ప్రధాన ఆరోపణ. 

దేవాదాయ మంత్రి కొండా సురేఖ కు సంబంధం లేకుండా అన్ని తానై నడిపిస్తున్నట్టు  పొంగులేటి పై కొండా ఫిర్యాదు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి తనను దేవాదయ మంత్రిగా పట్టించుకోవడం లేదనే  తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంది కొండా సురేఖ.  ముఖ్యంగా తనకు సంబంధించిన శాఖలో పొంగులేటి జోక్యం చేసుకోవడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి పొంగులేటితో తమకు ఇబ్బందిగా ఉందని అధిష్టానానికి లేఖ రూపంలో గతంలో చెప్పిన కొండా మురళీ.  ఈ నేపథ్యంలో పొంగులేటిపై స్వయంగా ఫిర్యాదు చేస్తూ సీఎం ను కొండా సురేఖ దంపతులు కలవడం ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు పుట్టిస్తోంది. 

కొండా సురేఖ లేఖపై పొంగులేటి  చేసిన ఫిర్యాదు పై ఆయన వర్గీయులు స్పందిస్తూ.. ఇంచార్జ్ మంత్రిగా ఆయన చట్టానికి అనుగుణంగా తన వాళ్లతో టెండర్స్ వేయించారు. మరోవైపు తనకు సంబంధించిన ఏరియాలో ఓ మంత్రిగా తన పనిచేసుకుంటూ పోతుంటే కొండా వర్గీయులు అడుగడున అడ్డు తగులుతున్నారనే ఆరోపణలు చేస్తున్నారు పొంగులేటి వర్గీయులు. ఎవరితో ఎలాంటి పొరపొచ్చాలకు పోకుండా తన పని తాను చేసుకుంటూ వెళుతున్న పొంగులేటి పార్టీలో తనకంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వడాన్ని కొండా సురేఖ జీర్ణించుకోలేకపోతుంది. అందుకే అక్కసుతో ఈ ఫిర్యాదు చేసినట్టు పొంగులేటి వర్గీయులు చెబుతున్నారు.  

 ఇంఛార్జ్ మంత్రిగా ఉన్న 

Read more: గోవా నుంచి మన రాష్ట్రానికి ఎంత మద్యం తీసుకురావచ్చో తెలుసా..! చట్టం ఏం చెబుతోందంటే.. 

Read more: మన దేశంలో అత్యంత సంపన్న మంత్రులు వీళ్లే.. లిస్టులో తెలుగు వాళ్లే టాప్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

konda surekha vs ponguleti srinivasa reddyTelangana Minister ConflictPonnam Prabhakar Vs Adluri SrinivasAdluri SrinivasPonnam Prabhakar

Trending News