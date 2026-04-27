Telangana BJP: హైకమాండ్‌కు వ్యతిరేకంగా పోస్టులు.. తెలంగాణ ఎంపీకి అమిత్ షా క్లాస్..!

Telangana BJP: తెలంగాణ బీజేపీ నేతల తీరు హైకమాండ్‌కు తలనొప్పిగా మారిందా..! రాష్ట్ర నేతలంతా ఒకరికి వ్యతిరేకంగా మరొకరు వరుస కంఫ్లైంట్లతో హైకమాండ్‌కు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారా..! చివరకు రాష్ట్ర చీఫ్‌కు వ్యతిరేకంగా.. పోస్టులు పెడుతుండటంతో హైకమాండ్ సీరియస్ అయ్యిందా..! ఈ విషయంలో కొందరు నేతలకు లెఫ్ట్ రైట్ ఇచ్చిందా..! ఇంతకీ రాష్ట్ర చీఫ్ ను కూడా వదలని ఆ నేతలు ఎవరు..!    

Written by - G Shekhar | Last Updated : Apr 27, 2026, 05:17 PM IST

Telangana BJP: భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే క్రమశిక్షణకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. కానీ తెలంగాణలో ఇందుకు రివర్స్ జరుగుతోంది. కొద్దిరోజులుగా తెలంగాణ బీజేపీలో వర్గపోరు సద్దమణగడం లేదు. పార్టీలో కొందరు నేతలు రాష్ట్ర చీఫ్ రామచంద్ర రావు ఆదేశాలను కూడా పట్టించుకోవడం లేదు. కొన్ని నెలల క్రితమే రాష్ట్ర చీఫ్‌గా మాజీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావుకు బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన పార్టీ అధ్యక్షుడి హోదాలో రాష్ట్రమంతా తిరుగుతున్నారు. పార్టీ క్యాడర్ ను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. ఈలోపే సర్పంచ్ ఎన్నికలు రావడంతో.. గ్రామాగ్రామాన విస్తరించేందుకు ఇదే మంచి చాన్స్ గా రాష్ట్ర చీఫ్ రామచందర్ రావు.. భావించారట. కానీ గ్రౌండ్‌లో మాత్రం నేతలు పార్టీ చీఫ్‌ కు అడ్డుపుల్లలు వేస్తున్నారట. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ రామచందర్ రావు ఆదేశాలను కూడా కొందరు నేతలు పట్టించుకోలేదట. అంతేకాకుండా.. రాష్ట్ర చీఫ్ కు వ్యతిరేకంగా హైకమాండ్‌కు ఫిర్యాదులు చేశారట. అలాగే సోషల్ మీడియాలోనూ ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పోస్టులు పెట్టి.. పార్టీ పరువును బజారును పడేసే ప్రయత్నాలు చేశారని ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
ఇక తెలంగాణలో అధికారంలోకి వచ్చేందుకు కాషాయ పార్టీ ఎప్పటినుంచో ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. వచ్చే ఎన్నికల్లో అయినా కమలం పార్టీ జెండా తెలంగాణలో ఎగరాలని ఆ పార్టీ పెద్దలు కసరత్తు చేస్తున్నారు. తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే.. దక్షిణ తెలంగాణలో పాగా వెయ్యోచ్చని కమలం పార్టీ పెద్దల వ్యూహంగా కనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ బీజేపీకి కొత్త ప్రెసిడెంట్‌ను నియమించారు. ఆ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత రామచందర్ రావుకు రాష్ట్ర చీఫ్‌ బాధ్యతలు అప్పగించారు.

అయితే రాష్ట్ర చీఫ్‌గా రంగంలోకి దిగిన రామ్‌ చందర్‌ రావు .. పార్టీ నేతలు ఊహించిన దానికంటే కూడా ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నారు.. అన్ని జిల్లాల్లో పర్యటిస్తూ.. నేతలు, కార్యకర్తలను పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. మరోవైపు ఇతర పార్టీల నుంచి నేతలను కాషాయ పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా.. ఇప్పటికే ఓ మాజీ ఎమ్మెల్యే కమలం పార్టీలోకి జాయిన్‌ కాగా.. మరికొందరు నేతలు కూడా కమలం తీర్థం పుచ్చుకునేందుకు రెడీ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఆలోపే పార్టీ చీఫ్ కు వ్యతిరేకంగా కొందరు హైకమాండ్‌కు వరుసగా ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. 
 
అయితే రాష్ట్ర పార్టీ నేతల తీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న బీఎల్ సంతోష్, ఇప్పుడు రాష్ట్ర చీఫ్‌కు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చారని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికల వరకు అవసరమైతే రామచందరావే అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతాడని వారికి వార్నింగ్ ఇచ్చారని అంటున్నారు. అలాగే బీఫారాలు కూడా రాంచందర్ రావే ఇస్తాడని బిఎల్  సంతోష్ అగ్ర నాయకులతో స్పష్టం చేశాడని సమాచారం. ఈ విషయంలో కేంద్ర హోమ్ మంత్రి అమిత్ షా కూడా ఉత్తర తెలంగాణ ఎంపీకి  హుకుం జారీ చేశాడని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇకనుంచి ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలు ఎవరైనా రాంచందర్ రావు మాట వినాల్సిందేనంటూ హై కమాండ్ గట్టింగా తలంటినట్టు పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇన్నాళ్లు నేతలపై అనేక విమర్శలు వస్తున్న హైకమాండ్‌.. ఈసారి నేరుగా వార్నింగ్ ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 
 
మరోవైపు కాషాయ పార్టీలో కొందరు నేతలకు హైకమాండ్ పెద్దలతో మంచి సంబంధాలున్నాయి. వారంతా రాష్ట్రస్థాయిలో పార్టీ చీఫ్‌ను కాదని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, ఇతర నేతలను కలిసి వరుసగా ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారట. ఈ విషయాన్ని కూడా పార్టీ పెద్దలు సీరియస్ గా తీసుకున్నారట. ఇకమీదట రాష్ట్రంలో రాంచందర్ రావు నీ కలిసాకే తననీ సంప్రదించాలని అమిత్ షా తేల్చి చెప్పారని అంటున్నారు. అలాగే కొంత మంది నాయకులు పనిగట్టుకుని సోషల్ మీడియాలో రామచంద్రావు కి వ్యతిరేకంగా పోస్టులు పెట్టిస్తున్నారట. ఈ వ్యవహారాన్ని కూడా హైకమాండ్ సీరియస్‌గా తీసుకున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు తాము అపాయింట్ చేసిన అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావుపైనే నెగిటివ్‌ ప్రచారం ఎందుకు చేస్తున్నారని నేతలకు వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తంమీద రాష్ట్ర నేతలకు హైకమాండ్ తలంటడంతో.. ఇకమీదట అయినా మారుతారా లేక పాత పాటనే రిపీట్ చేస్తారా అనేది కాలమే సమాధానం చెప్పనుంది..

About the Author

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

