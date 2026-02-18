English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telangana Politics: కాంగ్రెస్‌లో మున్సిపల్ గెలుపు జోష్‌.. పదవులపై నాయకుల ఆశలు

Telangana Politics: కాంగ్రెస్‌లో మున్సిపల్ గెలుపు జోష్‌.. పదవులపై నాయకుల ఆశలు

Telangana Politics: మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో గెలుపుతో కొత్త జోష్ నెలకొంది.. అధికార పార్టీ మెజారిటీ సీట్లు దక్కించుకోవడంతో.. పార్టీ నేతలు, క్యాడర్ ఖుషీఖుషీ అవుతున్నారు..! ఈ నేపథ్యంలో మిగిలిపోయిన నామినేటేడ్, మంత్రులు పదవులు ఎప్పుడా అని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారా..! ఇప్పటికే రెండేళ్ల పాలనను పూర్తి చేసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఇప్పుడైనా తమకు అవకాశం ఇస్తారని నేతలంతా  ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారా..!   

Written by - G Shekhar | Last Updated : Feb 18, 2026, 06:24 PM IST

Telangana Politics: కాంగ్రెస్‌లో మున్సిపల్ గెలుపు జోష్‌.. పదవులపై నాయకుల ఆశలు

Telangana Politics: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండేళ్ల పాలనను పూర్తి చేసుకుని చాలా రోజులే అవుతోంది. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో సర్పంచ్‌, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ సత్తా చాటింది. ప్రతిపక్ష బీఆర్‌ఎస్ కు ఎక్కడా అవకాశం ఇవ్వకుండా.. మెజారిటీ సీట్లను అధికార పార్టీ నేతలు దక్కించుకున్నారు. అటు బీజేపీకి సైతం ఎక్కడా అవకాశం ఇవ్వకుండా చేశారు. ముఖ్యంగా ఈ రెండు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతలు, క్యాడర్ బాగా కష్టపడ్డారు. అటు మంత్రులు సైతం తమ సొంత ఇలాకాల్లో మున్సిపాలిటీలు చేజారిపోకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు. ఇక సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి సైతం హైకమాండ్ నుంచి మంచి మార్కులే పడ్డట్టు తెలుస్తోంది. పార్టీ పెద్దలు రాహుల్, ప్రియాంక గాంధీ సీఎం ప్రశంసించారు. ఇకమీదట ఇదే ఊపును కంటిన్యూ చేయాలని ప్రశంసలు కురిపించినట్టు తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ నేతల్లో ఇప్పుడు ఓ చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ఈ చర్చ పాతదే అయినా.. మరోసారి నేతల నోట వినిపిస్తుండటంతో.. కొత్తకొత్తగా వినిపిస్తోంది.. పార్టీలో పదవులు భర్తీ ఇంకెప్పుడూ అంటూ నేతలు తెగ చర్చించుకుంటున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. 
 
ప్రస్తుతం తెలంగాణలో మంత్రి పదవులు, నామినేటేడ్ పోస్టుల భర్తీ ఆగిపోయింది. రాష్ట్ర మంత్రివర్గంలోకి తీసుకునేందుకు మరో ఇద్దరికి అవకాశం ఉంది. అటు నామినేటేడ్ పోస్టులు సైతం భారీగానే మిగిలిపోయాయి. మరోవైపు పార్టీ పదవులు ఎంపిక ప్రక్రియ కూడా ఆగిపోవడంతో.. ఈ పదవులు భర్తీ కోసం నేతలంతా ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికలకు ముందు పదవులు భర్తీ చేద్దామని భావించినా.. ఎన్నికల తర్వాతే మంచి ఫర్మార్మెన్స్ చూపిన నేతలకు పోస్టులు ఇవ్వాలంటూ హైకమాండ్ ఆదేశించడంతో.. నేతలంతా సైలెంట్ అయ్యారు. కానీ ఇప్పుడు సర్పంచ్ ఎన్నికలు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార సత్తా చాటడంతో.. ఈ పదవులు భర్తీ చేయాలని నేతల నుంచి పార్టీ పెద్దలకు వినతులు వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పటివరకు వాయిదా వేసిన పోస్టులను భర్తీ చేస్తే.. త్వరలో జరిగే ఎన్నికల్లో పార్టీ నేతలు కొత్త జోష్‌తో పనిచేస్తామని పార్టీ పెద్దలకు చెబుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
ఇప్పటికే కేబినెట్ లో మంత్రి పదవుల కోసం చాలా మంది నేతలు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి లాంటి లీడర్లు నిత్యం మంత్రి పదవులు భర్తీ ఎప్పుడంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. గతంలో మంత్రి పదవి భర్తీపై హామీ ఇచ్చారని.. ఆ హామీని నిలబెట్టుకోవాలంటూ హైకమాండ్‌కు గుర్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు రంగారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన మరో నేత మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి, పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి లాంటి లీడర్లు సైతం మంత్రి పదవిపై గంపెడాశలు పెట్టుకున్నారు. 

ఈసారి రంగారెడ్డి జిల్లా కోటాలో మంత్రి పదవి వస్తుందని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. మరోవైపు మహిళా కాంగ్రెస్ నేతలు సైతం తమకు పదవులు ఎప్పుడా అని హైకమాండ్ ను ప్రశ్నిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ఏర్పడి.. రెండేళ్లు దాటిన తమకు ప్రభుత్వంలో కానీ.. అటు పార్టీలో కానీ ఏ పదవి దక్కలేదంటూ పార్టీ పెద్దల దగ్గర తమ వాయిస్ వినిపిస్తున్నారు. మరోవైపు చాలామంది నేతలు పార్టీ కోసం తొలినుంచి కష్టపడ్డారు.. వాళ్లు కూడా నామినేటేడ్ పోస్టుల కోసం ఆశగా చూస్తున్నారు. అయితే ఇన్నాళ్లు ఎన్నికల పేరుతో పదవుల పంపకాలను వాయిదా వేస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో సత్తా చాటినందున పదవులు భర్తీని వీలైనంత త్వరగా చేయాలని కోరుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. 
 
మొత్తంమీద స్థానిక సంస్థలు, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీ ఘన విజయం సాధించింది. దాంతో పదవుల భర్తీ జరిగే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల ఢిల్లీ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పార్టీలో పదవుల భర్తీపై హైకమాండ్ పెద్దలతో చర్చించినట్టు తెలుస్తోంది. త్వరలోనే రెండు మంత్రి పదవులను భర్తీ చేసేసి.. పూర్తిస్థాయి కేబినెట్‌తో ముందుకు వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి భావిస్తున్నారట. అయితే ఈ రెండు పదవులు ఎవరికి దక్కుతాయి అనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది. 

కొద్దిరోజులుగా పార్టీలో ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్న మునుగోడు ఎమ్మెల్యే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి లాంటి లీడర్లకు మంత్రి పదవులు ఇస్తారా లేక కొత్త ముఖానిక అవకాశం ఇస్తారా అనేదానిపై క్లారిటీ లేదు. కానీ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవిస్తే.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తిరుగుబాటు చేసే అవకాశం ఉందనే చర్చ సైతం లేకపోలేదు. అందుకే ఈ రెండు మంత్రి పదవులను రెడ్డిలకు కాకుండా.. ఇతర సామాజికవర్గాలైన లంబాడా, మరో వర్గానికి ఇస్తే బాగుంటుందనే చర్చ పార్టీలో జరుగుతోందట. మరోవైపు జగిత్యాల కాంగ్రెస్ లీడర్‌ జీవన్ రెడ్డికి కూడా నామినేటేడ్ పోస్టు ఇస్తే బాగుంటుందనే చర్చ పార్టీలో జరుగుతోందట. ఏదీఏమైనా కాంగ్రెస్ పార్టీలో పదవుల భర్తీ ఎప్పుడనే దానిపై త్వరలోనే ఓ క్లారిటీ రానుంది.. 

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

Telangana cabinet expansionCabinet expansionNominated PostsNominated Posts in TelanganaCM Revanth Reddy

