Telangana Cabinet Expansion: తెలంగాణ క్యాబినెట్ పునర్వ్యవస్థీకరణకు ముహూర్తం ఖరారైనట్లు తెలుస్తోంది. మే నెలలో మంత్రివర్గంలో మార్పులు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం కేబినెట్లో ఖాళీగా ఉన్న రెండు మంత్రి పదవులను భర్తీ చేస్తునే మంత్రి వర్గాన్ని భర్తీ చేస్తూనే ప్రస్తుతం మంత్రివర్గంలో శాఖల మార్పుకు కసరత్తు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. శాఖల మార్పుపై ఇప్పటికే అధిష్టానానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు సమాచారం. రెవెన్యూ శాఖ కావాలని అధిష్టానానికి ముగ్గురు సీనియర్ మంత్రులు లేఖలు రాశారు. శాఖల మార్పుతోపాటు మంత్రివర్గంలో కొత్త వాళ్లకు అవకాశంతో పాటు పాత వారిని తొలగిస్తారన్న ప్రచారంతో టెన్షన్ నెలకొంది. అయితే ఈసారి మంత్రి పదవి రేసులో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి ముందు వరుసలో ఉన్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. అలాగే ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి పేరును కూడా హైకమాండ్ సీరియస్గా పరిశీలిస్తున్నట్టు ఢిల్లీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది.
ప్రస్తుతం కేబినెట్లో రెండు మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ పదవుల కోసం అరడజన్ కు మందికి పైగా నేతలు ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి లాంటి నేతలు మంత్రి పదవి కోసం హైకమాండ్పై ఒత్తిడి కూడా పెంచుతున్నారు. గతంలో పార్టీ హైకమాండ్ మంత్రి పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చిందని.. ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని కోరుతున్నారు. మే నెలలో మంత్రివర్గ విస్తరణ ఉంటుందనే ప్రచారం నేపథ్యంలోనే మంత్రి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం తనకు ఇచ్చిన హామీ మేరకు త్వరలోనే మంత్రి పదవి వస్తుందని నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు. గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే రెడ్డి కోటాలో మల్ రెడ్డి రంగారెడ్డి, పరిగి ఎమ్మెల్యే రామ్మోహన్ రెడ్డి కూడా మంత్రి పదవి కోసం సీరియస్ గా ప్రయత్నాలు చేస్తుండటంతో.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి ఇస్తారా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. అయితే ప్రస్తుతమున్న మంత్రుల్లో ఇద్దరు లేదా ముగ్గుర్ని తప్పిస్తే.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి.. బెర్త్ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు మంత్రి పదవి కోసం ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి కూడా గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తున్నారని సమాచారం. రాష్ట్ర పార్టీ వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్ ద్వారా.. మంత్రి పదవి కోసం హాస్తిన పెద్దలతో టచ్ లోకి వెళ్లారట. అయితే మహిళా నేత కావడం.. బీసీ కూడా కావడంతో మంత్రి దక్కుతుందా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక ఈఓ మంత్రి పదవిని ఎస్సీ సామాజికవర్గానికి ఇవ్వాలని హైకమాండ్ భావిస్తే.. మాత్రం.. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ పేరును సీరియస్ గా పరిశీలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. మరోవైపు మంత్రివర్గంలో ఎస్టీలకు అవకాశం లేకుండా పోయింది. దాంతో ఈసారి ఓ ఎస్టీ నేతకు మంత్రి పదవి ఇచ్చే అంశాన్ని హైకమాండ్ సీరియస్ గా పరిశీలిస్తోందట. రాష్ట్రంలో ఎస్టీల జనాభా పెరిగిన నేపథ్యంలో వారికి ఓ పదవి ఇచ్చే ఆలోచనలో ఉందట. అయితే మంత్రి పదవి రేసులో డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రామచంద్ర నాయక్, దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్ పేర్లను హైకమాండ్ పరిశీలన చేస్తోందట. కానీ ఉన్నవే రెండు పదవులు కావడంతో.. ఈ పదవులు ఎవరికి ఇస్తారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
మొత్తంగా ఈసారి మంత్రివర్గంలో ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మంత్రులను తప్పిస్తారనే చర్చ జరుగుతోంది. రెండున్నరేళ్లుగా కొందరు మంత్రుల ఫర్మార్మెన్స్ ఊహించిన స్థాయిలో లేదని పార్టీ హైకమాండ్ భావిస్తోందట. మరోవైపు కొందరు మంత్రులు తరచూ వివాదాల్లో ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముగ్గురికి పదవుల నుంచి తప్పించి.. వారికి పార్టీ పదవులు కట్టబెట్టే ఆలోచనలో పార్టీ పెద్దలు ఉన్నారని సమాచారం. మరో రెండేళ్ల తర్వాత తిరిగి అధికారం నిలబెట్టుకోవాలంటే ఈసారి కొందరు మంత్రులకు పార్టీ పదవులు కట్టబెట్టి.. పార్టీని మరింత గ్రౌండ్ లెవల్ కు తీసుకెళ్లే ఆలోచన చేస్తున్నారట. అయితే పార్టీ పదవుల నుంచి ఎవరెవర్ని తప్పిస్తారనేది మాత్రం.. మరో వారం రోజుల్లో క్లారిటీ వస్తుందని అంటున్నారు.. ఏదీ ఏమైనా హస్తం పార్టీలో పదవుల భర్తీ మరోసారి హాట్ టాపిక్ అవుతోంది.