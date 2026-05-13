/Telangana Cabinet: కేబినెట్ నుంచి ముగ్గురు మంత్రులు ఔట్.. కొత్తగా వీరికే ఛాన్స్..!

Telangana Cabinet Expansion: తెలంగాణలో మంత్రివర్గ విస్తరణపై మళ్లీ ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. ఐదు రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ముగియడంతో.. ఈ వారంలోనే తెలంగాణలో మంత్రివర్గాన్ని విస్తరిస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ప్రస్తుతం మంత్రివర్గంలో రెండు మంత్రి పదవులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. ఈ రెండు పదవుల భర్తీతో పాటు.. ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు మంత్రులను తప్పిస్తారని తెలుస్తోంది. వీరి స్థానంలో కొత్తవారికి అవకాశం ఇస్తారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్స్ పదవుల నియామకం ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే కేబినెట్లో కొత్తగా తీసుకునే వారిలో మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి, విజయశాంతి, ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్, డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యే రామచంద్రు నాయక్, దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్ పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి.. ఇక పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పోస్టుల భర్తీలో రోహిన్ రెడ్డి, ఎంపీ చామల కిరణ్, నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్, వంశీచందర్ రెడ్డి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి. వీరిలో నలుగురికి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పగ్గాలు దక్కుతాయని ప్రచారం సాగుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లాను లోక్భవన్లో కలిశారు. జూన్ 12న పాఠశాలల పునః ప్రారంభం సందర్శంగా విద్యార్థులతో నిర్వహించే సభకు గవర్నర్ను ఆహ్వానించారు. దీంతోపాటు ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, పాలనాపరమైన అంశాలు చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, పెండింగ్లో ఉన్న కీలక ఫైళ్ల గురించి గవర్నర్కు సీఎం వివరించినట్లు తెలుస్తోంది.
త్వరలోనే మంత్రివర్గాన్ని విస్తరించే అంశాన్ని గవర్నర్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చించినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఉన్న రెండు పోస్టులతో పాటు.. ముగ్గురు మంత్రులను తప్పించి.. వారికి ఏఐసీసీలో పదవులు అప్పగిస్తామని సీఎం గవర్నర్తో చెప్పినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించి.. ఎవరెవరికి పార్టీ పదవులు అప్పగిస్తారు అనేది మాత్రం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇదే సమయంలో పార్టీ పదవుల భర్తీపైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. ఫోకస్ పెట్టినట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది..
ప్రస్తుతం తెలంగాణ కేబినెట్లో చోటు కోసం అరడజన్కు పైగా నేతలు ఎదురుచూస్తున్నారు. మంత్రివర్గాన్ని ఎప్పుడు విస్తరించినా తమకు బెర్త్ ఖాయమని భావిస్తున్నారు. ఇందులో కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి పేరు ముందు వరుసలో ఉంది. గతంలో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇస్తామని కాంగ్రెస్ పెద్దలు హామీ ఇచ్చారు. దాంతో మంత్రి పదవి ఎప్పుడిస్తారంటూ.. ఆయన పార్టీ పెద్దలను కోరుతున్నారు.
అయితే ఆయన సోదరుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మంత్రిగా ఉండటంతో.. పార్టీలో కొందరు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారట. అందుకే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి దక్కడం లేదంటూ పార్టీ పెద్దలు చెబుతున్నారు. కానీ రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి వ్యవహారాన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే.. తమకు నష్టం తప్పదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారట. ఎట్టిపరిస్తితుల్లో ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇవ్వాలని డిసైడ్ అయ్యారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి కూడా మంత్రి పదవి కోసం హస్తినలో లాబీయింగ్ చేస్తున్నట్టు పార్టీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న మాట. అలాగే ఎస్టీ కోటాలో రామచంద్రునాయక్, దేవరకొండ ఎమ్మెల్యే బాలు నాయక్ పేర్లు సైతం వినిపిస్తున్నాయి. అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం ఎమ్మెల్సీ కోదండరామ్ను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకుని.. ఆయనకు విద్యాశాఖ బాధ్యతలు అప్పగించే ఆలోచనలో ఉన్నారని తెలుస్తోంది.
మరోవైపు కేబినెట్ లో నుంచి ఎవరెవర్ని తప్పిస్తారు అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ మారింది. ప్రస్తుతం కేబినెట్ లో సీనియర్ మంత్రుల సేవలను పార్టీ కోసం వాడుకునే ఆలోచనలో పార్టీ పెద్దలు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఎన్నికలకు మరో రెండేళ్లు సమయం ఉండటంతో.. వారికి ఏఐసీసీలో కీలక పదవులు కట్టబెట్టి.. పార్టీ కోసం ఉపయోగించుకోవాలని భావిస్తున్నారట. పార్టీలో బలమైన వాయిస్ ఉన్న నేతల పేర్లను హైకమాండ్ పరిశీలన చేస్తోందట. ముగ్గురిని తప్పిస్తే.. వారి స్థానంలో కొత్త వారికి అవకాశాలు దక్కుతాయని అంటున్నారు. ఇదే సమయంలో పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవుల భర్తీపైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ రెడ్డి ఫోకస్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది.
పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక.. వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవులు భర్తీ వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. దాంతో ఈసారి నలుగురు నేతలకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లుగా నియమించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎస్టీ సామాజికవర్గం నుంచి బలరాం నాయక్, ఎస్సీ సామాజికవర్గం నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్, రెడ్డి సామాజికవర్గం నుంచి ఎంపీ చామల కిరణ్, రోహిన్ రెడ్డి పేర్లు ప్రముఖంగా వినిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఓ మహిళా నేతకు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ పదవిని కట్టబెడతారని పార్టీ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న టాక్. మొత్తంమీద మంత్రివర్గ విస్తరణ ఈ నెలలోనే ఉందని సంకేతాలతో నేతలంతా హస్తినలో లాబీయింగ్ మొదలు పెట్టారని ప్రచారం సాగుతోంది.