Telangana Politics: రేవంత్ రెడ్డికి మాస్టర్ స్ట్రోక్.. బీజేపీకి బిగ్ బూస్ట్..!

Telangana Politics: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చి రెండేళ్లు దాటింది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార బీఆర్ఎస్ ఓడించిన కాంగ్రెస్.. గులాబీ పార్టీని ప్రతిపక్ష హోదాలోకి నెట్టేసింది. ఆ తర్వాత జరిగిన సర్పంచ్, మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ సీట్లను దక్కించుకుంది. అటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా సత్తా చాటింది. ఇక మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కరీంనగర్ కార్పొరేషన్ తప్పితే.. బీజేపీకి ఊహించిన స్థాయిలో సీట్లు రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో.. బీఆర్ఎస్ ను మరింత వీక్ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ బిగ్ స్కెచ్ వేసిందన్న చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుత పరిస్ధితుల్లో గులాబీ పార్టీని మరింత వీక్ చేసేందుకు కమలం పార్టీకి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్న చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పుడు కామారెడ్డిలో జరిగిన ఈ చిన్న ఆరోపణను కాంగ్రెస్- బీజేపీలు రాష్ట్ర సమస్యగా మార్చేశాయని గులాబీ పార్టీలో చర్చ జరుగుతున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
తాజాగా కామారెడ్డిలో కాలేజీ భూముల అక్రమణ వ్యవహారం వెలుగు చూసింది. ఓ ప్రైవేటు కాలేజీ భూముల వివాదంలో ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి వెంకటరమణారెడ్డి ఇరుక్కున్నారు. కామారెడ్డిలో ఓ కాలేజీ భూములను ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి అక్రమించారంటూ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆరోపణలు గుప్పించారు. అయితే తాను తప్పు చేసినట్టు నిరూపిస్తే రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటానని ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలోనే జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయానికి వస్తా మీరు అసలైన నాయకులైతే.. రావాలంటూ ఎమ్మెల్యే సవాల్ విసిరారు. దాంతో ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ ను కాంగ్రెస్ నేతలు ముట్టడించే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.
ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యే డౌన్ డౌన్ అంటూ నినాదాలు చేయడంతో బీజేపీ కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ నేత కారు అద్దాలు ధ్వంసం చేశారు. దాంతో మహేందర్ రెడ్డిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని స్టేషన్ కు తరలించారు. ఈ వ్యవహారం కాస్తా.. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కాటిపల్లి, కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ అలీ మధ్య చిచ్చు రాజేసింది. అంతకుముందు బాన్సువాడలోనూ ఓ విషయాన్ని బీజేపీ నేతలు రాజకీయంగా మలుచుకోవడంలో సక్సెస్ అయ్యారు. ఈ సమస్యపై రాష్ట్ర నాయకత్వం మొత్తం రియాక్ట్ కావడంతో.. సొంత పార్టీ నేతలే షాక్ అయ్యారని తెలుస్తోంది.
ఇక్కడే పొలిటికల్ సర్కిల్స్ లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. కామారెడ్డిలో ఓ ఎమ్మెల్యేపై వచ్చిన ఆరోపణను కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసి రాష్ట్ర సమస్యగా మార్చేశాయనే చర్చ జరుగుతోంది. అంతేకాదు.. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్ ను సైడ్ చేసేందుకు కాంగ్రెస్ బిగ్ స్కెచ్ వేసిందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ను సైడ్ చేసేందుకు బీజేపీకి కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తం అవుతోంది. అందుకే రాష్ట్రంలో చిన్న సమస్యను రెండు పార్టీలు కలిసి రాష్ట్ర సమస్యగా మార్చేశాయని బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నాయట. మరోవైపు గతంలో బీజేపీని అడ్డుకునేందుకు కాంగ్రెస్కు బీఆర్ఎస్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారట.
అప్పట్లో రేసులో లేని కాంగ్రెస్ పార్టీకి గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో బీజేపీకి ఎక్కడ అవకాశం ఇవ్వొద్దన్న ఆలోచనతో కాంగ్రెస్ పార్టీని పైకి ఎత్తే ప్రయత్నం చేశారు. చివరకు కేసీఆర్ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకున్న కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా బీజేపీకి పక్కకునెట్టి.. అధికారం దక్కించుకుంది. అయితే గతంలో కేసీఆర్ చేసిన పొరపాటునే ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్నారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది.
మొత్తంగా వచ్చే ఎన్నికల వరకు.. కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీనే తమ ప్రత్యర్ధిగా చూపించే అవకాశం ఉందన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ఈ అవకాశాలను బీజేపీ తమకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటే మాత్రం.. కాంగ్రెస్, బీజేపీ అడ్రస్ గల్లంతయ్యే అవకాశం లేకపోలేదు. ఇప్పుడు ఈ రెండు పార్టీలను కారు పార్టీ సైతం జాగ్రత్తగా గమనిస్తోంది. కాంగ్రెస్, బీజేపీ దోస్తానాను ప్రజల్లోకి బలంగా తీసుకుని వెళ్లి.. ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్టే పనిలో గులాబీ లీడర్లు సైతం ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్టు సమాచారం. అయితే రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని మరింత వీక్ చేసేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు ఎంతమేర సక్సెస్ అవుతాయి అనేది మాత్రం.. మరో మూడేళ్ల తర్వాతే తేలనుంది.