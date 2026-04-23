Warangal Rtc driver Video: ఆర్టీసీ సమ్మెలో హైటెన్షన్.. నిప్పటించుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించిన డ్రైవర్.. వీడియో..

Tgsrtc bus strike narsampet driver suicide attempt in Warangal: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె రెండో రోజుకు చేరింది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్ లను నెరవేర్చాల్సిందే నంటూ ఆర్టీసీ జాక్ సమ్మెకు దిగింది. ఈ క్రమంలో వరంగల్ లో ఆర్టీసీ సిబ్బంది చేపట్టిన సమ్మేలో ఒక్కసారిగా అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది. వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపో డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడ్డాడు.
వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపో డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ ఆత్మహత్యాయత్నం
ప్రభుత్వం తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ పెట్రోల్ పోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నం
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) April 23, 2026
వెంటనే మంటలు ఒంటి నిండా వ్యాపించాయి. అక్కడున్న సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది. ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ గత రెండు రోజులుగా సమ్మెలో యాక్టివ్ గా పాల్గొంటున్నాడు. అంతే కాకుండా ప్రభుత్వం మొండి వైఖరీతో తీవ్ర మనస్తాపంతో ఈ విధంగా చేసుకుని ఉండవచ్చని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం హుటా హుటీన డ్రైవర్ శంకర్ ను మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో వరంగల్ లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
తెలంగాణలో సమ్మే రెండో రోజుకు చేరింది. మరోవైపు పలు డిపొల్లో డ్రైవర్లు, పోలీసుల మద్య వాగ్వాదం జరిగింది. విధులకు హజరు కానీ ఆర్టీసీ సిబ్బందిని పోలీసులు పలు చోట్ల అరెస్ట్ లు చేశారు. అంతే కాకుండా బస్సులను డిపోల నుంచి బైటకు రాకుండా ఆర్టీసీ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వైఖరీకి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడికక్కడ నిరసనలకు దిగారు. మొత్తంగా వరంగల్ లో డ్రైవర్ ఆత్మహత్యయత్నంతొ సమ్మె ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది.
