English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Warangal City
  Warangal Rtc driver Video: ఆర్టీసీ సమ్మెలో హైటెన్షన్.. నిప్పటించుకుని ఆత్మహత్యకు యత్నించిన డ్రైవర్.. వీడియో..

Tgsrtc bus strike tragedy in warangal: వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపో డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడ్డాడు. పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నాడు. దీంతో అక్కడి వారు మంటలను అదుపు చేసేందుకు ప్రయత్నించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 23, 2026, 04:35 PM IST
  • ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్..
  • వరంగల్ లో ఉద్రిక్తత..

Trending Photos

Tgsrtc bus strike narsampet driver suicide attempt in Warangal: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె రెండో రోజుకు చేరింది. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం తమ డిమాండ్ లను నెరవేర్చాల్సిందే నంటూ ఆర్టీసీ జాక్ సమ్మెకు దిగింది.  ఈ క్రమంలో వరంగల్ లో ఆర్టీసీ సిబ్బంది చేపట్టిన సమ్మేలో ఒక్కసారిగా అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది.  వరంగల్ జిల్లాలోని నర్సంపేట ఆర్టీసీ డిపో డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ పెట్రోల్ పోసుకుని ఆత్మహత్యాయత్నంకు పాల్పడ్డాడు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 వెంటనే మంటలు ఒంటి నిండా వ్యాపించాయి. అక్కడున్న సిబ్బంది మంటలను ఆర్పేందుకు ప్రయత్నాలు చేశారు. దీనిపై పెద్ద దుమారం చెలరేగింది. ఆర్టీసీ డ్రైవర్ ను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.  డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ గత రెండు రోజులుగా సమ్మెలో యాక్టివ్ గా పాల్గొంటున్నాడు. అంతే కాకుండా ప్రభుత్వం మొండి వైఖరీతో తీవ్ర మనస్తాపంతో ఈ విధంగా చేసుకుని ఉండవచ్చని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం హుటా హుటీన డ్రైవర్ శంకర్ ను మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ క్రమంలో వరంగల్ లో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. 

 తెలంగాణలో సమ్మే రెండో రోజుకు చేరింది. మరోవైపు పలు డిపొల్లో డ్రైవర్లు, పోలీసుల మద్య వాగ్వాదం జరిగింది. విధులకు హజరు కానీ ఆర్టీసీ సిబ్బందిని పోలీసులు పలు చోట్ల అరెస్ట్ లు చేశారు. అంతే కాకుండా బస్సులను డిపోల నుంచి బైటకు రాకుండా ఆర్టీసీ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వైఖరీకి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడికక్కడ నిరసనలకు దిగారు. మొత్తంగా వరంగల్ లో డ్రైవర్ ఆత్మహత్యయత్నంతొ సమ్మె ఒక్కసారిగా తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News