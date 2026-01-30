Warangal Crime News: పోలీస్ విభాగంలో కలకలం.. వేధింపులకు మహిళా కానిస్టేబుల్ బలి..!

Woman Constable Suicides In Warangal: ఒక్కరు కాదు.. ఇద్దరు మగాళ్ల వేధింపులు తాళలేక ఓ మహిళ కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. వరంగల్ పర్వతగిరి మండలం, సీత్యా తండాకు చెందిన అనిత వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఏఆర్ విభాగంలో పనిచేస్తుంది. ఇద్దరు వ్యక్తులు చేసిన పనికి ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడాల్సిన పరిస్థితి దాపురించింది. ఒకడు అనుమానంతో వేధించగా.. మరొకడు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తూ బెదిరించాడు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర మానసిక వేదన గురైన సదరు కానిస్టేబుల్ చివరకు ప్రాణాలు తీసుకుంది.
వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఆమె విధులు నిర్వర్తిస్తుంది. అయితే పెళ్లి చేసుకుంటానని నాలుగేళ్లుగా చెబుతూ డ్యూటీలో ఉండగా వీడియో కాల్ చేయాలని తమ దూరపు బంధువు అయినా రాజేందర్ వేధించసాగాడు. అతడు మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం కొమనపల్లి తండాకు చెందిన వ్యక్తి. అనితకు దూరపు బంధువు.. అనిత ఫోన్ మాట్లాడకపోయిన.. స్పందించకపోయినా రాజేందర్ వేధించేవాడు. రాను రాను రాజేందర్ వైఖరి నచ్చక ఆమె ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులతో చెప్పింది. దీంతో అతనితో పెళ్లికి నిరాకరించారు. కూతుర్ని ఇచ్చి పెళ్లి చేసేది లేదని చెప్పారు. దీంతో రాజేందర్ అనితపై మరింత పగ పెంచుకున్నాడు. ఆమెను వేధించడం ఎక్కువ చేశాడు.
అనిత చదువుకున్న సమయంలోనే జబ్బర్ లాల్ అనే స్నేహితుడితో సన్నిహితం ఉండేది. వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఆలోచనలు కూడా ఉన్నారు. దాన్ని గుర్తించిన రాజేందర్ జబ్బర్ కు ఫోన్ చేసి లేనిపోనివి తప్పుడు సమాచారం అనిత పై ఇచ్చాడు. దీంతో జబ్బర్ కూడా అనితను వేధించడం మొదలుపెట్టాడు. డబ్బులు ఇస్తేనే పెళ్లి చేసుకుంటా.. లేకపోతే ససేమీరా అనడంతో అనిత తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది. ఇద్దరు ఫోన్లో అనితను వేధించడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ఏం చేసేదేం లేక రాజేందర్ కు ఫోన్ చేసి నా జీవితం నువ్వు, జబ్బర్ కలిసి నాశనం చేశారు. నేను చచ్చిపోతే మీరే కారణం అనింది. నిర్లక్ష్యంగా రాజేందర్ చస్తే చావు అని చెప్పాడు. దీంతో కన్నీటి పర్యంతమైన అనిత గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది..
గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సమీప ఆసుపత్రిలో చేర్పించి, మెరుగైన చికిత్స అందించారు. అయితే అనిత చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. దీంతో అనిత తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో జబ్బర్, రాజేందర్ పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
గర్భిణీ కమాండో హత్య..
నాలుగు నెలల గర్భిణి SWAT కమాండో ని ఆమె భర్త అంకూర్ డంబెల్తో కొట్టి చంపిన సంగతి నిన్నటి నుంచి నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది. హత్యకు ముందు ఆమె సోదరుడు నిఖిల్కు కాల్ చేసి ఇది రికార్డ్ చేసుకో పోలీసు ఇన్వెస్టిగేషన్కు పనికొస్తుంది అని చెప్పాడు.కాసేపటికే మీ అక్క చచ్చిపోయిందని తెలిపాడు. కాజల్ అత్తా, ఆడపడుచులు కట్నం కోసం వేధించే వారిని నిఖిల్ ఆరోపించారు. దీంతో అంకుర్ను పోలీసులు రిమాండ్ తరలించారు. ఒక SWAT కమాండో, ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ వేధింపులు తాళలేక ఒకర్ని చంపగా.. మరొకరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు.
