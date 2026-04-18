Warangal: వామ్మో.. మొగుడు కొనిచ్చిన బంగారంతో మర్డర్ ప్లాన్.. తమ కామ వాంఛకు అడొస్తున్నాడని.. వరంగల్ లో ఘటన..

Woman kills her husband with supari gang over extra marital affair in Warangal : సమాజంలో భార్యభర్తల బంధం అంటే మరీ నీచంగా మారిపోయింది. కొంత మంది భార్యభర్తలు ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేయడమే పనులుగా పెట్టుకున్నారు. వీరి వల్ల పూర్తిగా వివాహ వ్యవస్థ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. చాలా మంది యువతీ,యువకులు అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో పారిపోతున్నారు. కొన్ని చోట్ల భార్యలు తమ భర్తల్ని చంపుతుంటే, మరికొన్ని చోట్ల భర్తలు తమ భార్యలను హత్యలు చేస్తున్నారు. ఆర్థిక పర వివాదాలు, వివాహేతర సంబంధాలు, మొదలైన వాటి వల్ల ఈవిధమైన ఘటనలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో వరంగల్ లోని పరకాలలో దారుణమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
వరంగల్ లోని పరకాలలోని వ్యక్తి మిస్సింగ్ ఘటనలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టగా దారుణమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. పరకాలకు చెందిన సుమన్ భరత్ (38) ఈ నెల 8న కనపడటం లేదని అతడి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. సుమన్ భార్య వాలకం అనుమానస్పదంగా ఉండటంతో ఆమె ఫోన్ కాల్స్ లు, డాటాలను పోలీసులు పరిశీలించారు. సుమన్ భరత్ భార్య లావణ్యకు నరేశ్ అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం ఉన్నట్లు విషయం బైటపడింది.
ఈ విషయంపై ప్రతిరోజు భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగేవని తెలిసింది. ఇక భర్తను ఎలాగైన అడ్డుతొలగించుకొవాలని భార్య తన ప్రియుడు, తమ్ముడితో కలిసి మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది. రూ.5 లక్షలకు సుపారీ మాట్లాడుకుని తన భర్తను మర్డర్ చేసేందుకు అతను కొనిచ్చిన బంగారం తాకట్టు పెట్టింది. సుపారీ గ్యాంగ్ కు అడ్వాన్స్ గా డబ్బులు ఇచ్చింది.
ప్లాన్ ప్రకారం హంతకులు సుమన్ భరత్కు మద్యం తాగించి, బీర్ బాటిల్తో కొట్టి, పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. ఆతర్వాత దీన్ని వీడియో తీసి లావణకు చూపించగా ఆమె మిగతా బ్యాలెన్స్ ఇచ్చింది. ఈ కేసులో పోలీసులు ఫోన్ కాల్ డాటాలను, చాట్లను పరిశీలించగా ఈ దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై సుమన్ భరత్ కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.
