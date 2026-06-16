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Pawan kalyan: బాలుడు నిరంజన్ కోసం రేపు వరంగల్‌కు పవన్ కళ్యాణ్.. తెలంగాణలో మరోసారి హీటెక్కిన రాజకీయాలు..!.

Ap deputy cm pawan kalyan Warangal visit: ప్రాణాంతక వ్యాధితో పోరాడుతున్న చిన్నారి నిరంజన్ తనకు ఒకసారి తన అభిమాన నటుడు, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ను చూడాలని ఉందని చెప్పాడు. ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు జనసేన పార్టీ నాయకులకు చెప్పారు. అది కాస్త పవన్ వరకు చేరింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 16, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:33 PM IST
Pawan kalyan: బాలుడు నిరంజన్ కోసం రేపు వరంగల్‌కు పవన్ కళ్యాణ్.. తెలంగాణలో మరోసారి హీటెక్కిన రాజకీయాలు..!.
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan kalyan: నిరంజన్ కోసం రేపు వరంగల్‌కు పవన్ కళ్యాణ్.. తెలంగాణలో మరోసారి హీటెక్కిన
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