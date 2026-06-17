/Pawan Kalyan Meets Niranjan: అభిమాని నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చిన పవన్ కళ్యాణ్.. అండగా ఉంటానంటూ భరోసా..!

Ap deputy cm pawan kalyan visits hanumakonda to meet his fan niranjan: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్ కోరిక మేరకు తెలంగాణలోని హనుమ కొండ చేరుకున్నారు. నేరుగా స్థానిక హనుమాన్ నగర్కు వెళ్లారు. పవన్ కళ్యాణ్ ను చూసేందుకు ఆ ప్రాంతంలో భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చారు. అందరికి దారి పొడవున అభివాదనం చేస్తు పటిష్టమైన బందో బస్తు మధ్య పవన్ బాలుడి ఇంటికి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ప్రాణాంతకమైన నరాల సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్న 15 ఏళ్ల నిరంజన్ ను పరామర్శించారు.
బాలుడు నరాల సమస్యతో వయసు 15 ఏళ్లయినా ఆ వ్యాధి కారణంగా ఇప్పటికి రెండు, మూడేళ్ల పిల్లాడిలాగే కనిపిస్తున్నాడు. పైగా కాళ్లు పనిచేయడంలేదు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ బాలుడి పరిస్థితినిచూసి చలించిపోయారు. ఆతర్వాత అతడ్ని ప్రేమగా పలకరించారు. తానున్నానని భరోసా ఇచ్చారు.
బాలుడు నిరంజన్ తన మూవీస్ లోని డైలాగ్ లు చెబుతుంటే ఆసక్తిగా విన్నారు. బాలుడితో కలిసి సెల్ఫీలు కూడా దిగారు. వారి తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడి బాలుడికి అందిస్తున్న చికిత్స వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఆతర్వాత తన వంతుగా నిరంజన్ కు పవన్ కళ్యాణ్ రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం అందించారు. అన్నివిధాలుగా ఉండగా ఉంటానని ధైర్యం చెప్పారు.
ఆ తర్వాత స్థానికంగా ఉన్న ప్రసిద్ధ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లి దర్శనంకు పయనమయ్యారు. ఈ క్రమంలో భారీగా అభిమానులు తరలివచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ పట్ల తమ అభిమానం చాటు కున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ భద్రకాళి అమ్మవారి దర్శనం తర్వాత స్థానిక రిసార్ట్లో జనసేన కార్యకర్తలతో (జనసైనికులతో) ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అక్కడే లంచ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, అనంతరం తిరిగి విజయవాడకు వెళ్లనున్నారు.
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