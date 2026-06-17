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Pawan Kalyan Meets Niranjan: అభిమాని నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చిన పవన్ కళ్యాణ్.. అండగా ఉంటానంటూ భరోసా..!

Ap deputy cm pawan kalyan meets Niranjan: హనుమ కొండలో ప్రాణాంతకమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ ఇంటికి ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్లారు. బాలుడితో చాలా సేపు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత సెల్పీలు దిగి మరీ ఉత్సాహపరిచారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 17, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 12:33 PM IST
Pawan Kalyan Meets Niranjan: అభిమాని నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చిన పవన్ కళ్యాణ్.. అండగా ఉంటానంటూ భరోసా..!
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pawan Kalyan Meets Niranjan: అభిమాని నిరంజన్ కోరిక నెరవేర్చిన పవన్ కళ్యాణ్.. అండగా..
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