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KCR: గొప్ప మనసు చాటుకున్న కేసీఆర్..పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పిల్లలకు చెరో రూ. కోటి సాయం..!

Peddi Sudarshan reddy death tragedy: నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే, బీఆర్ఎస్ నేత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి అకస్మిక మృతి అనేది  తమకు తీరని లోటుగా బీఆర్ఎస్ చెప్పుకొచ్చింది. బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్ది కుటుంబంకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని ఇప్పటి కేసీఆర్ వెల్లడించింది. తాజాగా.. మాజీ సీఎం కేసీఆర్ పెద్ది కుటుంబానికి భారీ సాయం ప్రకటించింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:38 PM IST
KCR: గొప్ప మనసు చాటుకున్న కేసీఆర్..పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పిల్లలకు చెరో రూ. కోటి సాయం..!
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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