/ KCR: గొప్ప మనసు చాటుకున్న కేసీఆర్..పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పిల్లలకు చెరో రూ. కోటి సాయం..!

kcr financial assistance to peddi Sudarshan reddy family: బీఆర్ఎస్ కీలక నేత, నర్సంపేట మాజీ ఎమ్మెల్యే.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి ఇటీవల అనారోగ్య కారణాలతో ఆకస్మిక మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే పెద్ది లేని లోటు తీర్చలేనిదని, తమ పార్టీ ఆయన చేసిన సేవల్ని ఎప్పుడు మర్చిపోదని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ వెల్లడించారు. వరంగల్ లోని నర్సంపేట్ లో ఆయన బీఆర్ ఎస్ పార్టీ బలోపేతానికి చేసిన త్యాగాల్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో కొన్నిరోజుల క్రితం ఆయన స్వగ్రామం నల్లబెల్లిలో అధికారిక లాంఛనాలతో శుక్రవారం సాయంత్రం అంత్యక్రియలు పూర్తయిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబంకు కేసీఆర్ ఇప్పటికే పలు విధాలుగా అండగా నిలిచారు.
ఇప్పటికే ఆయన పలు పెండింగ్ ఆస్పత్రి బిల్లుల్ని బీఆర్ఎస్ క్లియర్ చేసింది. ఇంటి లోన్, అప్పుల బాధ్యతతో పాటు పిల్లల చదువుల ఖర్చులను భరిస్తామని కేసీఆర్ హామీ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఆ హమీని నిలబెట్టుకునే విధంగా నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు. పెద్దిసుదర్శన్ రెడ్డి ఇద్దరు పిల్లలకు చెరో రూ. కోటి ఇవ్వనున్నారు. అంతే కాకుండా.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి తల్లికి అమృతమ్మ బాగోగుల కోసం రూ. 25 లక్షలు తల్లిపేరుతో బ్యాంక్ లో జమచేస్తామని తెలిపారు.
మరోవైపు రేపు ఆదివారం.. పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి సంతాప సభను దుగ్గొండి మండలం గిర్నిబావి గ్రామంలోని వందన గార్డెన్స్ లో నిర్వహించనున్నట్లు బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చల్లా ధర్మారెడ్డి వెల్లడించారు. దీనికి భారీగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు తరలి రావాలని కోరారు. ఆయన పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటంకు పూల మాలలు వేసి సంతాపం తెలియజేసే కార్యక్రమం ఉంటుందన్నారు.
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