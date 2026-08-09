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KCR: నల్లబెల్లికి చేరుకున్న కేసీఆర్.!. దివంగత నేతపెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి ఘన నివాళులు..!

kcr reached nallabelli:  మాజీ సీఎం కేసీఆర్ నల్లబెల్లికి చేరుకున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే దివంగత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్ ను చూసేందుకు భారీగా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు నల్లబెల్లికి తరలివచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:15 PM IST
KCR: నల్లబెల్లికి చేరుకున్న కేసీఆర్.!. దివంగత నేతపెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి ఘన నివాళులు..!
Image Credit: kcrconsolepeddifamily

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KCR: నల్లబెల్లికి చేరుకున్న కేసీఆర్.!. దివంగత నేతపెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి ఘన నివాళులు..!
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