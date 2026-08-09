/KCR: నల్లబెల్లికి చేరుకున్న కేసీఆర్.!. దివంగత నేతపెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి ఘన నివాళులు..!

Brs kcr reached consoles late peddi Sudarshan reddy family: తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే దివంగత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి దశదినకర్మ కార్యక్రమం కోసం కేసీఆర్ తరలి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఎర్రవెల్లి నుంచి ప్రత్యేకంగా తన వాహనాల్లో .. భువనగిరి, ఆలేరు, బహుపేట మార్గం గుండా కదలి వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో దారి పొడవున మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు బీఆర్ఎస్ నేతలు, కార్యకర్తలు స్వాగతం పలికారు. దారి పొడవునా నిలబడి కేసీఆర్ గారికి అభివాదం చేస్తూ తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. కేసీఆర్ పాటుగా పలువురు బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు నల్లబెల్లికి చేరుకున్నారు.
కంటతడి పెట్టుకున్న కేసీఆర్
దివంగత మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని పరామర్శించే సమయంలో భావోద్వేగానికి గురైన కేసీఆర్ https://t.co/aEX01wEaBe pic.twitter.com/S0kc8OfACD
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 9, 2026
మరోవైపు భారీగా కార్యకర్తలు చేరుకొవడం వల్ల కేసీఆర్ కు నల్లబెల్లి చేరుకొవడంలో కొంత ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. ఆ తర్వాత.. కేసీఆర్ నల్లబెల్లికి చేరుకున్నారు. ముందుగా దివంగత నేత పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. ఆయనతో ఉన్న తన అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. వారి కుటుంబాన్ని ఓదార్చారు.
పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి లేని లోటును ఎవరు తీర్చలేరని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ దివంగత నేత పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి కుటుంబంకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు.
ఇప్పటికే కేసీఆర్ పెద్ది పిల్లలకు చెరో రూ. కోటి ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఆయన తల్లికి కూడా భారీ సాయం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ తో స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి చేసిన సేవల్ని గుర్తు చేసుకున్నారు.
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