Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Warangal
  • /KTR: నేను కేసీఆర్ అంత మంచోడ్ని కాదు.. చిట్టినాయుడికి సినిమా చూపిస్తా.!. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

KTR: నేను కేసీఆర్ అంత మంచోడ్ని కాదు.. చిట్టినాయుడికి సినిమా చూపిస్తా.!. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Ktr fires on cm revanth reddy: వచ్చేది బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే నంటూ కేటీఆర్ కార్యకర్తలకు దిశా నిర్దేషం చేశారు. అంతే కాకుండా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అక్రమాలకు పాల్పడుతున్న అధికారులకు చుక్కలు చూపిస్తామని హెచ్చరించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:41 PM IST
KTR: నేను కేసీఆర్ అంత మంచోడ్ని కాదు.. చిట్టినాయుడికి సినిమా చూపిస్తా.!. రేవంత్ రెడ్డిపై కేటీఆర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: brsktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఉరుగ్వేను వణికించిన చిన్నదేశం కేప్ వెర్డే.. కెవిన్ పినా హిస్టారికల్ గోల్..!!
FIFA World Cup51 min ago
2
Lucknow fire accident1 hr ago
3
AIIMS dietitian advice1 hr ago
4
Save The Tigers Season 31 hr ago
5
Harish Rao1 hr ago