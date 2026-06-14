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Harish Rao: హిట్లర్‌కు పట్టిన గతి రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుంది: హరీశ్‌ రావు

Harish Rao Slams To Revanth Reddy He Will Meet Same Fate As Hitler: హిట్లర్‌కు పట్టిన గతి రేవంత్‌ రెడ్డికి పడుతుందని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ డిప్యూటీ ప్లోర్ లీడర్ హరీశ్‌ రావు హెచ్చరించారు. గ్రేటర్ వరంగల్ కార్పొరేషన్‌లో గులాబీ జెండా ఎగరవేయాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 14, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 09:41 PM IST
Harish Rao: హిట్లర్‌కు పట్టిన గతి రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుంది: హరీశ్‌ రావు
Image Credit: Harish Rao Speech

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: హిట్లర్‌కు పట్టిన గతి రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుంది: హరీశ్‌ రావు
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