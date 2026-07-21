Warangal Airport: వరంగల్లోని మంనూర్ ఎయిర్పోర్ట్కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దేశ వ్యాప్తంగా ఉడాన్ పథకంలో భాగంగా కేంద్రం టైర్ 2 నగరాలు, పట్టణాలకు ఎయిర్పోర్టులు మంజూరు చేస్తోంది. ఇక్కడ వయాబిలిటీ ఇతరత్రా అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని ఈ విమానాశ్రాయాన్ని కేంద్రం మంజూరు చేసింది. ఇక హైదరాబాద్లో శంషాబాద్లో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దానికి 200 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఎలాంటి ఎయిర్పోర్టులు ఉండకూడదనే పాలసీ ఉంది. మరోవైపు హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట్ తెలంగాణ నడిబొడ్డున ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో ఇతర ప్రాంతాల్లో ఎయిర్పోర్టులు ఏర్పాటు చేస్తే వర్కౌట్ కాదనే ఉద్దేశ్యంతో ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లను ఏర్పాటు చేయలేదు.
ఉడాన్ పథకంలో భాగంగా కొత్త ఎయిర్పోర్ట్..
తాజాగా కేంద్రం ఉడాన్ పథకంలో భాగంగా వరంగల్ జిల్లా మంనూర్ ఎయిర్పోర్ట్కు అనుమతులు మంజూరు చేసింది. రూ.496.86 కోట్లతో వరంగల్ ఎయిర్పోర్టు అభివృద్ధికి ఏఏఐ(Airport Authority of India) ఆమోదం తెలిపింది. రన్వే, అప్రాన్, ట్యాక్సీవే, బౌండరీ వాల్ పనులకు టెండర్లు విడుదల చేసింది. భూ సేకరణ అనుతుల తర్వాత పనుల వేగం పెరగనుంది.
ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభ గడువు భూసేకరణపై ఆధారపడి ఉందని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూ సేకరణ కార్యక్రమం చేపట్టి ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. మరోవైపు తెలంగాణలో ఆదిలాబాద్, పెద్దపల్లి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం విమానాశ్రయాల ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి. అయితే ఆయా చోట్ల ప్రయాణికులు వయాబిలిటీ ఏ మేరకు ఉంది. మరోవైపు నాగ్ పూర్ విమానాశ్రయం దగ్గరగా ఉండటం మూలాన ఆదిలాబాద్ వర్కౌట్ అవుతుందా అని ఎయిర్ పోర్ట్ అథారిటీ పరిశీలిస్తుంది. మరోవైపు పెద్దపల్లికి దగ్గరే వరంగతల్ విమానాశ్రయం ఉండటం వయాబిలిటీ పరిమితులున్నాయి.
వయాబిలిటీ ఆధారంగా ఎయిర్పోర్ట్లు..
మరోవైపు ఆదిలాబాద్ ఎయిర్పోర్టుపై టెక్నో-ఎకనామిక్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ పూర్తి చేసిన ఏఏఐ.ఆదిలాబాద్కు అవసరమైన భూమి వివరాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పంపిన ఏఏఐ.పెద్దపల్లి గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్టు ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ నివేదిక రాష్ట్రానికి సమర్పించింది. ప్రభుత్వం భూములు మంజూరు చేస్తే వెంటనే పనులు ఏఏఐ పనులు చేపట్టనుంది. ఒకవేళ వయాబిలిటీ కాకపోతే.. యుద్ధ సమయాల్లో ఇతరత్రా ఆపత్కాల సమయాల్లో ఈ ఎయిర్పోర్ట్లు త్రివిధ దళాలకు ఉపయోగపడనున్నాయి. ఎయిర్పోర్టుల రాకతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆర్ధికంగా, సామాజికంగా కొన్ని మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. అక్కడ భూముల ధరలకు రెక్కలు రానున్నాయి.
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