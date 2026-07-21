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వరంగల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు AAI క్లియరెన్స్.. రూ. 496 కోట్లతో పనులకు కేంద్రం అనుమతులు..

Central Government Approvals Waranga Airport: కేంద్రం దేశ వ్యాప్తంగా పలు కొత్త నగరాలకు ఎయిర్‌పోర్ట్‌లకు మంజూరు చేస్తోంది.  తాజాగా వరంగల్ మంనూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర విమానయాన మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు రాజ్యసభలో ఓ సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు  లిఖిత పూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 21, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:13 AM IST
వరంగల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు AAI క్లియరెన్స్.. రూ. 496 కోట్లతో పనులకు కేంద్రం అనుమతులు..
Image Credit: Warangal Airport (AI Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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