/DGP CV Anand: తెలంగాణలోని అతిపెద్ద సవాళ్లు ఇవే.!. వరంగల్ పర్యటనలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక వ్యాఖ్యలు.!.

Dgp CV Anand alerts cop on drugs cases and cyber crime cases: తెలంగాణలో గత కొన్నిరోజులుగా మావోయిస్టు కీలక నేతలు లొంగిపోయారు . కేంద్రం ఇప్పటికే మావోయిస్టుల్నిలొంగిపోవాలని చర్యలు తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో మావోల ఉనికి దాదాపు కనుమరుగైనట్లే అని చెప్పుకొవచ్చు. మరోవైపు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయిన మావోలకు ప్రభుత్వాలు అండగా నిలుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ వరంగల్ పర్యటించారు. దీనిలో భాగంగా మామ్నూర్ 4వ బెటాలియన్ను సందర్శించారు.
వరంగల్ జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా మామ్నూర్ 4వ బెటాలియన్ను DGP శ్రీ సి.వి.ఆనంద్ సందర్శించారు. మౌలికవసతులు, డిప్లాయ్మెంట్లు, సిబ్బంది సంక్షేమాన్ని సమీక్షించారు. బదిలీల్లో పారదర్శకత, వేగవంతమైన మొబిలైజేషన్పై సూచనలు చేశారు. డ్రగ్స్,ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు దూరంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. pic.twitter.com/XKyebKeli4
— Telangana Police (@TelanganaCOPs) August 9, 2026
అక్కడి మౌలికవసతులు, డిప్లాయ్మెంట్లు, సిబ్బంది సంక్షేమాన్ని సమీక్షించారు. బదిలీల్లో పారదర్శకత, వేగవంతమైన మొబిలైజేషన్పై సూచనలు చేశారు. డ్రగ్స్,ఆన్లైన్ బెట్టింగ్కు దూరంగా ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో అధికారులతో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడారు.
తెలంగాణలో ఇక మావోయిజంలేదన్నారు. నేడు డ్రగ్స్ సమస్య, సైబర్ మోసాలు ప్రధానంగా ఉన్నాయని చెప్పారు. వీటిపైన పోలీసులు ఎక్కువగా ఫోకస్ చెయ్యాలన్నారు. గతంలో తన ట్రైనీ ఐపీఎస్ వరంగల్ నుంచే ప్రారంభమయ్యిందని గుర్తు చేశారు. ఆ రోజుల్లో ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తే, తిరిగి వస్తామా అన్నంతగా నక్సల్స్ ప్రభావం ఉండేదని చెప్పుకొచ్చారు.
లొంగిపోయిన, మావో బాధితుల కోసం ఒక యాప్ తయారు చేశామని వెల్లడించారు. 1992-96 మధ్య చనిపోయిన వారికి ఎక్స్ గ్రేషియా కొంత తక్కువ వచ్చిందని తమ దృష్టికి వచ్చిందని, వాటిని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు. నార్కొటిక్ బ్యూరో, ట్రాఫిక్, సీఐడీకి పోలీసులతో కలిసి పలు జిల్లాల్ని పర్యటిస్తున్నామని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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