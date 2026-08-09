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DGP CV Anand: తెలంగాణలోని అతిపెద్ద సవాళ్లు ఇవే.!. వరంగల్ పర్యటనలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక వ్యాఖ్యలు.!.

CV Anand visits warangal: డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ వరంగల్ లో పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ప్రస్తుతం మావోయిస్టుల ఉనికిలేదన్నారు. అంతే కాకుండా రెండు సవాళ్లు మాత్రమే పోలీసులు ఎక్కువగా ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకొవాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 04:25 PM IST
DGP CV Anand: తెలంగాణలోని అతిపెద్ద సవాళ్లు ఇవే.!. వరంగల్ పర్యటనలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక వ్యాఖ్యలు.!.
Image Credit: cvanand(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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DGP CV Anand: తెలంగాణలోని అతిపెద్ద సవాళ్లు ఇవే.. వరంగల్ పర్యటనలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
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