Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Warangal
  • /బీఆర్ఎస్‌ను రద్దు చేస్తాం.. రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటాం..

'బీఆర్ఎస్‌ను రద్దు చేస్తాం.. రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటాం..'

Jagadish Reddy Comments: మాజీ మంత్రి జగదీష్‌ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్‌లో మోటార్లు ప్రారంభించాలని.. ఏదైనా జరిగితే బీఆర్ఎస్‌ను రద్దు చేసుకుంటామని కామెంట్స్ చేశారు. రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటామన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 06, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:24 PM IST
'బీఆర్ఎస్‌ను రద్దు చేస్తాం.. రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటాం..'
Image Credit: Ex Minister Jagadeesh Reddy (Source: File)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'బీఆర్ఎస్‌ను రద్దు చేస్తాం.. రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటాం..'
Ex Minister Jagadish Reddy3 min ago
2
Cobra Video5 min ago
3
Mumbai floods12 min ago
4
Pushpa 2 Stampade41 min ago
5
Prakash Raj42 min ago