Jagadish Reddy Comments: కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్లో మోటార్లు ప్రారంభం చేసి 150 టీఎంసీల నీటిని నిల్వ చేసే అవకాశం ఉందని.. అయినా ప్రభుత్వం మొండిగా వ్యవహరిస్తోందని మాజీ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రభుత్వ కుట్ర, మోసాన్ని తెలంగాణ రైతాంగం గమనిస్తోందన్నారు. చేతగాకపోతే తమకు అప్పగించాలని.. వారం రోజుల పాటు కేసీఆర్కు అప్పగిస్తే మెత్తం నీరు పారించి చూపుతామని సవాల్ విసిరారు. మంత్రి ఉత్తమ్ చెప్తున్నట్లు ఏమైనా ప్రమాదం జరిగితే బీఆర్ఎస్ బాధ్యత తీసుకుంటుందన్నారు. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ మోటర్లు ఆన్ చేయాలని.. ఏ ఒక్క బ్యారేజ్కు ఏం జరిగినా తమ బీఆర్ఎస్ పార్టీనే రద్దు చేసుకుంటామని సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ను రద్దు చేసి.. రాజకీయాల నుంచి శాశ్వతంగా తప్పుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. మంత్రి ఉత్తమ్ అడిగినా... కేబినెట్ అడిగినా తెలంగాణ ప్రజల తరపున కేసీఆర్ అండర్ టేకింగ్ ఇస్తారని అన్నారు.
"చంద్రబాబు కోసం రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గం ఆడుతున్న నాటకం మాత్రమే.. ఎన్డీఎస్ఏకు ఏ మాత్రం సంబంధం లేదు. అలా అయితే ఎస్సెల్బీసీ విషయంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి ఉత్తమ్ జైలుకు పోవాలి. ఏడాది నుంచి మోటార్లను కనీసం ప్రారంభం చేయలేదని ఇంజనీర్లు చెప్తున్నారు. మంత్రి ఉత్తమ్కు ఏమీ తెలియదు.. ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావడం లేదు. శ్రీధర్ బాబు లాంటి వాళ్లు కూడా పదవీ భయంతో రేవంత్ రెడ్డి అడుగులకు మడుగులు వత్తుతున్నారు. మంత్రులు తెలంగాణ ఆత్మను కోల్పోయారు. తెలంగాణ భూములను కాపాడేందుకు కన్నేపల్లి సిద్ధంగా ఉందని కేటీఆర్ అందరికీ కళ్లకు కట్టినట్లు చూపారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి సానుకూల స్పందన వస్తుందని ఆశించాం. స్పందించిన నలుగురు మంత్రులు మళ్లీ సొల్లు పురాణం తప్ప తెలంగాణ సోయితో మాట్లాడలేదు. లక్ష కాదు పది రూపాయల అవినీతిని కూడా తీయలేకపోయారు... ప్రభుత్వం వేసిన కమిషన్ ను కోర్టు చెత్త బుట్టలో పడేసింది. ఎల్నినో ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అవసరం ఎంతైనా ఉంది. కేసీఆర్ అక్కడ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కట్టిన ఉద్దేశం ఇదే. ఎటువంటి కరువు నచ్చినా ప్రజలను బతికించడానికి ప్రాణహిత ఉపయోగపడుతుంది. బ్యారేజీల నుంచి ఇసుక తవ్వి వేల కోట్లు దండుకుంటున్నారు. విద్యుత్ బిల్లులకు భయపడి, రైతుల పంట కొనాల్సి వస్తుందని, బోనస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ప్రభుత్వం పంపులు నడపడం లేదు. ప్రజలకు అన్ని విషయాలు అర్థం అవుతున్నాయి. సమయం వచ్చినపుడు తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటారు." అని జగదీష్ రెడ్డి అన్నారు.
మాజీ మంత్రి గంగుల కమలాకర్ మాట్లాడుతూ.. మంత్రి ఉత్తమ్కు ఏ మాత్రం అవగాహన లేదని.. కన్నేపల్లి, ఎల్లంపల్లి నుంచి నీటిని ఎందుకు ఎత్తిపోయడం లేదని ప్రశ్నించారు. నీటిని ఎత్తిపోయకపోతే మళ్లీ ఛలో కన్నేపల్లి, ఎల్లంపల్లి పిలుపునిస్తామన్నారు. అన్నారం, సుందిళ్లలో నీరు నిల్వ చేయవద్దని ఎన్డీఎస్ఏ చెప్పలేదని.. చిన్న చిన్న అంశాలు ఉంటే మరమ్మత్తు చేయాలని ఎన్డీఎస్ఏ సూచించిందని అన్నారు.
మాజీ ఎంపీ బి.వినోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. మంత్రి ఉత్తమ్ ప్రకటన ఆశ్చర్యం కలిగించిందని.. పైలట్ ఉత్తమ్ దురదృష్టవశాత్తూ గ్రౌండ్లో ఉన్నారని అన్నారు. "భద్రాచలం కొట్టుకుపోతుందని ఉత్తమ్ అంటున్నారు.. రేవంత్ రెడ్డి చెప్పమన్నారా..? 2021 లో భారీ వరదతో 29 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహం 250 టీఎంసీల నీరు వెళ్లినా భద్రాచలంకు ఏమీ కాలేదు. ఎవరిని భయపెట్టాలని ఉత్తమ్ చూస్తున్నారు..? మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల వద్ద వందల లారీలు పెట్టి ఇసుక తవ్వుతున్నారు. అందుకోసమే ఆనకట్టల్లో నీరు నింపడం లేదు. మేడిగడ్డతో సంబంధం లేకుండా అన్నారం, సుందిళ్ల పూర్తిగా కాకుండా కొంతమేర నింపి నీటిని ఎత్తిపోయండి. అన్నారం, సుందిళ్ల కు ఇబ్బంది లేదని నివేదికలు చెప్తున్నాయి.
మంత్రులకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి ఏబీసీడీలు కూడా తెలియదు. 95 శాతం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉపయోగిస్తోంది. ఎల్లంపల్లి, మిడ్ మానేరు పూర్తి చేసే నింపింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అన్ని విషయాన్ని మరచిపోవద్దు. కాళేశ్వరం ఉపయోగించుకోకుండా లక్షల టన్నుల వరిధాన్యం పండిందని ఉత్తమ్ ఇంకోమారు చెప్పవద్దు. ఎల్నినో వచ్చింది.. నీరు నింపుతామని మంత్రి ఉత్తమ్ ఒక్కసారి అయినా ఎన్డీఎస్ఏతో మాట్లాడారా..? 16 మంది కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఎంపీలు ఒక్క రోజైనా దీని గురించి ఆలోచించారా..? ఇప్పటికైనా ఇసుక లారీలు బంద్ చేయండి... కన్నేపల్లి నుంచి నీటిని ఎత్తిపోసి తరలించాలి.." అని వినోద్ కుమార్ అన్నారు.