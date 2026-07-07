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కుడాలో భారీ కుంభకోణం.. వరంగల్‌లో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతికి పాల్పడుతోంది: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

Dasyam Vinay Bhaskar: 'వరంగల్ నగరాన్ని తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అభివృద్ధి చేశారు. కానీ వరంగల్‌లో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతోంది' మాజీ ఛీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రాజధాని నుంచి గల్లీ వరకు అవినీతి జరుగుతోందని విమర్శించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 07, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:36 PM IST
కుడాలో భారీ కుంభకోణం.. వరంగల్‌లో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతికి పాల్పడుతోంది: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
Image Credit: KUDA Scam BRS Party AllegationsSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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కుడాలో భారీ కుంభకోణం.. వరంగల్‌లో కాంగ్రెస్‌ భారీ అవినీతికి పాల్పడుతోంది: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ
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