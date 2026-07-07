KUDA Scam: 'తెలంగాణలోనే రెండో పెద్ద నగరం వరంగల్లో భారీ అవినీతి జరుగుతోందని.. కుడాకు చెందిన అత్యంత ఖరీదైన స్థలాలు అప్పనంగా విక్రయించుకుని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు దోపిడీ చేస్తున్నారు' అని మాజీ ఛీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. రూ.70 కోట్ల వరకు అవినీతి జరిగిందని ఆరోపించారు. వెంటనే రేవంత్ రెడ్డి కుడా టెండర్లు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వరంగల్లో ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని తెలిపారు.
తెలంగాణలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతోంది. స్టేట్ నుంచి స్ట్రీట్ వరకు అవినీతి పెరిగిపోయింది. కాంగ్రెస్ వాళ్లు హౌలే మాటలు మాట్లాడుతూ గలీజు పనులు చేస్తున్నారు. కుడా (కాకతీయ పట్టణ అభివృద్ధి సంస్థ)లో పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరుగుతోంది' అని మాజీ ఛీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. తోడు దొంగలు రాజేందర్ రెడ్డి, వెంకట్రామిరెడ్డి అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు.
'కుడా స్థలాలను అప్పనంగా పెద్దలకు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. సుమారు రూ.70 కోట్ల అవినీతి కుడాలో జరిగింది. దేవుడి భూమి 5 ఎకరాల స్థలాన్ని స్టార్ హోటల్కు కట్టబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కుడా ఆధ్వర్యంలో కుంటలను కబ్జాలు చేసి బిల్డర్లకు కట్టబెడుతున్నారు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ ఆరోపణలు చేశారు. హెచ్సీయూలో మాదిరి వరంగల్లో అదే విధంగా చేస్తున్నారని తెలిపారు. 'వెంకట్రామిరెడ్డి భుజంపై తుపాకీ పెట్టి రాజేందర్ రెడ్డి కాలుస్తున్నారు. రాజేందర్ రెడ్డి నాలుగు ఫీట్లు ఉంటారు.ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. కుడా టెండర్లను రేవంత్ రెడ్డి రద్దు చేయాలి' అని మాజీ చీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ డిమాండ్ చేశారు. తాము తెలంగాణ ఉద్యమంలో రాజేందర్ రెడ్డి గూండాలతో దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారని గుర్తుచేశారు.
కాకతీయ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ మాజీ చైర్మన్ మర్రి యాదవ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. 'కుడా స్థలాలను వేలం పెట్టి విలువైన భూములను తమ వారికి ఇప్పించుకున్నారు. రెండున్నర ఎకరాల ప్రైమ్ ల్యాండ్ అప్పటి కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి కుడాకు అప్పగించారు. ఇప్పుడు ఆ స్థలాన్ని ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి, కుడా చైర్మన్ 8 ప్లాట్లుగా చేసి వేలం పెట్టారు. గజం రూ.65 వేలకు ఫిక్స్ చేశారు. ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి సిండికేట్ ఏర్పాటు చేసి అదనంగా డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు' అని ఆరోపించారు.
'6,697 గజాలను వేలంలో పెట్టారు.100 కోట్ల ఆదాయం కుడాకు రావాలి.కానీ 49 కోట్ల ఆదాయం మాత్రమే వచ్చింది. నర్సంపేట రోడ్డులో కమర్షియల్ ఫ్లాట్ కు గజం రూ.85 వేలు నిర్ణయించారు. కుడాకు రూ.70 కోట్ల నష్టం చేశారు' అని కుడా మాజీ చైర్మన్ యాదవ రెడ్డి వివరించారు. కుడా చైర్మన్గా నేను ఉన్నప్పుడు ఒక్క గజం తక్కువ రేటుకు విక్రయించలేదని స్పష్టం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు తోడేళ్లలా దోచుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. కుడా వేలాన్ని రద్దు చేసి ఆన్ లైన్ టెండర్ల ద్వారా వేలం ప్రక్రియ నిర్వహించాలని మర్రి యాదవ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.
''గజం రూ.70 వేలు ఇవ్వడానికి ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి ఎవరు? కుడా ఏమైనా రాజేందర్ రెడ్డి సొంత స్థలమా? కుడాపై రాజేందర్ రెడ్డికి ఏం అధికారం ఉంది?' అని కుడా మాజీ చైర్మన్ యాదవ రెడ్డి ప్రశ్నించారు. ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎమ్మెల్యే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలపై కేసులు పెడుతున్నారని తెలిపారు. రాజేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత వరంగల్ పశ్చిమలో ఒక్క ఇంచు అభివృద్ధి జరగలేదని చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ హయాంలో జరిగిన కుడా అభివృద్ధిపై చర్చకు సిద్దమని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, నాయకులకు సవాల్ చేశారు.