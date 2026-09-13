Konda Surekha: 'మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోం.. ప్రజల్లోనే ఉంటాం': కొండా సురేఖ

Konda Surekha: 'పదవులు ఇవ్వాళ ఉంటాయి.. రేపు పోతాయి. పదవులు కాదు ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా ఉండటమే మా లక్ష్యం' అని మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ పునరుద్ఘాటించారు. పదవి అనేది అలంకారమే.. పదవీ లేకున్నా పనులు చేయొచ్చని పేర్కొన్నారు. మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించడంతో తనకు బాధ లేదని.. అకారణంగా తొలగించడమే తనకు బాధ కలిగిస్తోందని మరోసారి చెప్పారు. మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోమని.. ప్రజల్లోనే ఉంటామని కొండా సురేఖ ప్రకటించారు.
మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిన అనంతరం తొలిసారి వరంగల్లో తన అనుచరులు, కాంగ్రెస్ పార్టీలతో మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ, ఆమె భర్త మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళీ సమావేశమయ్యారు. నాయకులు, కార్యకర్తలతో చర్చించిన అనంతరం కొండా సురేఖ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లాలోని ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, నాయిని రాజేందర్ రెడ్డి, గుండు సుధారాణిపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా కొండా సురేఖ మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం అవకాశవాద రాజకీయాలు పెరిగాయని తెలిపారు. 'ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న సోకాల్డ్ నాయకులు అంతా ఇక్కడే పుట్టి.. పెరిగి ఇక్కడే ఉన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు. నేను వరంగల్లో గెలవగానే కొన్ని రోజులకు ఆ సోకాల్డ్ నాయకుడు కడియం శ్రీహరి నా వెనుకాలే 2014లో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆ పార్టీలోకి వచ్చాడు. అక్కడ ఎమ్మెల్సీ తీసుకున్నాడు, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే నెల.. రెండు నెలలు కూడా ఆగకుండా అక్కడ ఆ జెండాతో గెలిచి ఇక్కడికొచ్చాడు' అని కడియం శ్రీహరిపై మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'ఇప్పుడున్న కొంతమంది నిన్న మొన్న పదవి వచ్చినవాళ్లు కూడా ఆ రోజు గుండు సుధారాణి మీద అసమ్మతి పెట్టాలని ఆఓచించారు. కొండామురళి దగ్గరకు వచ్చి అసమ్మతి పెట్టొద్దు సహకరించాలని గుండు సుధారాణి దండం పెడితే ఆ రోజు అసమ్మతి పెట్టకుండా ఆపాడు' అని మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ తెలిపారు. లేకపోతే ఆ రోజే గుండు సుధారాణి పదవి పోయి ఉండేదని చెప్పారు. 'మళ్లీ వచ్చి అన్నకేదో మంచి మాటలు చెప్పి కుడా చైర్మన్ వస్తే వస్తది లేకపోతే లేదు అన్న రాసి ఇయ్యు అని అడిగితే ఉదార స్వభావంతో కొండా మురళి రాసిచ్చాడు' అని వివరించారు. ఈ రోజు పదవి వచ్చాక గుండు సుధారాణి ఫోన్ కూడా చేయలేదని తెలిపారు.
తాను ఎంపీపీ నుంచి మంత్రి స్థాయి వరకు వచ్చానని మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ తెలిపారు. కొందరు ఉదయం ఒక పార్టీలో.. మధ్యాహ్నం మరో పార్టీలో ఉంటున్నారని తన ప్రత్యర్థులపై విమర్శలు చేశారు. తాను నమ్మిన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి కోసం మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశామని.. కొందరు వార్డు సభ్యుడిగా కూడా రాజీనామా చేయరని పేర్కొన్నారు. గతంలో కొందరు గుంటనక్కలు తమకు టికెట్ రాకుండా చేశారని.. కాంగ్రెస్ టికెట్ రాకపోతే తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పిలిచి వరంగల్ ఈస్ట్ టికెట్ ఇచ్చారని కొండా సురేఖ గుర్తుచేసుకున్నారు.
మంత్రి పదవి నుంచి తొలగించిన అనంతరం కొందరు అల్లర్లు చేయాలా అని ఫోన్లు చేసి అడిగితే.. అధిష్టానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పినట్లు మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ వెల్లడించారు. తన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్న కార్యకర్తలు, నాయకులకు ఈ సందర్భంగా సురేఖ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో అన్నీ సీట్లు గెలుస్తామని మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాము కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగుతామని కొండా దంపతులు ప్రకటించారు.