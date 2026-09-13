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Konda Surekha: 'మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోం.. ప్రజల్లోనే ఉంటాం': కొండా సురేఖ

Former Minister Konda Surekha Hot Comments On Congress MLAs: తనకు పదవులు ముఖ్యం కాదని.. ప్రజల్లో చిరస్థాయిగా నిలవడమే ముఖ్యమని మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ తెలిపారు. మంత్రి పదవి పోయిందనే బాధ లేదని.. తనను అకారణంగా తొలగించినందుకు బాధగా ఉందని మరోసారి చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 13, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:40 PM IST
Konda Surekha: 'మంత్రి పదవి పోయిందని ఇంట్లో కూర్చోం.. ప్రజల్లోనే ఉంటాం': కొండా సురేఖ
Image Credit: Konda Surekha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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