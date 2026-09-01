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Warangal: ఉచితంగా ఉల్లిపాయలు పంపిణి చేసిన కాంగ్రెస్ నేత.. వరంగల్‌లో నడి రోడ్డు మీద రచ్చ.. వీడియో వైరల్..

Onions distribution in Warangal: వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన కాంగ్రెస్ నేత రోడ్డు మీద వాహనం ఆపి ప్రత్యేంగా ఉల్లిపాయలను పంపిణి చేశారు. దీంతో రోడ్డు మీద భారీగా ట్రాఫిక్ అయ్యింది. జనాలు ఉల్లిపాయల కోసం ఒకరి మీద మరోకరు ఎగబడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 01, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:22 PM IST
Warangal: ఉచితంగా ఉల్లిపాయలు పంపిణి చేసిన కాంగ్రెస్ నేత.. వరంగల్‌లో నడి రోడ్డు మీద రచ్చ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: freeoniondistributioninwarangal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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