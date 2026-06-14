Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Warangal
  • /Hanamkonda: రక్షించాల్సిన పోలీసే రాక్షసుడయ్యాడు.. హన్మకొండలో వివాహితపై ఎస్ఐ అత్యాచారం, అసలేం జరిగిందంటే?

Hanamkonda: రక్షించాల్సిన పోలీసే రాక్షసుడయ్యాడు.. హన్మకొండలో వివాహితపై ఎస్ఐ అత్యాచారం, అసలేం జరిగిందంటే?

Hanamakonda SI Assaults Woman: రక్షించాల్సిన పోలీసే.. రాక్షసుడిగా మారితే ఎలా ఉంటుంది? హనుమకొండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఇది జరిగింది. ఎస్సైగా పనిచేస్తున్న సమయంలో ఒక బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేయడానికి స్టేషన్‌కు రాగా, ఆమె పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని, భర్తతో విడాకులు ఇప్పించి పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించి అత్యాచారం చేశాడు. చివరికి పెళ్లి చేసుకోమని అడిగితే ఫోటోలు బయటపెడతానని బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తున్నాడు. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 14, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:16 AM IST
Hanamkonda: రక్షించాల్సిన పోలీసే రాక్షసుడయ్యాడు.. హన్మకొండలో వివాహితపై ఎస్ఐ అత్యాచారం, అసలేం జరిగిందంటే?
Image Credit: Hanamakonda SI Assaults Woman: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Telangana Rains:తెలంగాణకు నేడు,రేపు భారీ వర్ష సూచన..పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ
telangana rains2 min ago
2
hanamkonda si case5 min ago
3
Gold Rate Today37 min ago
4
ap rains49 min ago
5
Zee MediaJun 13