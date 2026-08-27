/Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అరెస్ట్.!. ఉద్రిక్తంగా మారిన టీఎన్జీవో ధర్నా.. హనుమ కొండలో హైటెన్షన్.!

Harish rao arrested over tngos protest in hanamkonda: తెలంగాణలో మరోసారి రాజకీయాలు హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు దక్కాల్సిన బెనిఫిట్స్ పై కాంగ్రెస్ సర్కారును ఏకీపారేస్తుంది. ఇప్పటికే రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పెండింగ్ బకాయిలు, డీఏలు, ఇతర అలవెన్సులు వెంటనే విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పిస్తుంది. దీనిలో భాగంగా హనుమకొండలో హనుమకొండ కలెక్టరేట్ వద్ద టీఎన్జీవోల ధర్నాలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు.ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు.
మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అరెస్ట్
హరీష్ రావు పట్ల పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తన
కనీసం వాహనం కూడా ఎక్కించకుండా
కలెక్టరేట్ నుంచి పోలీస్ స్టేషన్కు కాలినడకన హరీష్ రావుని తరలించిన పోలీసులు
హనుమకొండ కలెక్టరేట్ వద్ద ఉద్రిక్తత
TNGO ధర్నాలో పాల్గొన్న హరీష్ రావుని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు… https://t.co/HLzRkpDMba pic.twitter.com/rYakgfi9Gm
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 27, 2026
హనుమకొండ కలెక్టరేట్ వద్ద టీఎన్జీవోల ధర్నాలో పాల్గొని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఉద్యోగుల ఆందోళనలకు తమ సంఘీభావం తెలిపారు. ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లకు సంపూర్ణ మద్దతును ప్రకటించారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో భారీగా బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అక్కడకు చేరుకొవడంతో తొపులాట చోటు చేసుకుంది. రోడ్డుపై ట్రాఫిక్ జామ్ కావడంతో పోలీసులు హరీష్ రావును అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది.
అంతకు ముందు హరీష్ రావు ప్రభుత్వంపై ఎంప్లాయిమెంట్ హెల్త్ స్కీమ్ అంశంపై మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి EHS పరిస్థితి నిదర్శనమన్నారు. ప్రభుత్వం చెప్పేదానికి, చేసేదానికి పొంతన లేదు. ఒక్క ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో కూడా EHS అమలు కావడం లేదని ఏకీపారేశారు.
ప్రభుత్వం పాత బకాయిలు చెల్లించలేదని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు చెబుతున్నాయన్నారు. EHS అమలులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇంత నిర్లక్ష్యం, ఆలస్యం ఎందుకు చేస్తోందంటూ ప్రశ్నలు సంధించారు. దీనిపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పాలని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిప్పులు చెరిగారు.
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