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  • /Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అరెస్ట్.!. ఉద్రిక్తంగా మారిన టీఎన్జీవో ధర్నా.. హనుమ కొండలో హైటెన్షన్.!

Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అరెస్ట్.!. ఉద్రిక్తంగా మారిన టీఎన్జీవో ధర్నా.. హనుమ కొండలో హైటెన్షన్.!

Harish rao arrested in hamankonda: కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాటకు, చేతలకు పొంతన లేదని హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు. అంతే కాకుండా.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈహెచ్‌ఎస్‌ (EHS)ను అమలు చేయడానికి ఇంత జాప్యం ఎందుకు చేస్తోందని హరీష్ రావు ఫైర్ అయ్యారు. ఉద్యోగుల అంశంపై కూడా మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 27, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 02:17 PM IST
Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు అరెస్ట్.!. ఉద్రిక్తంగా మారిన టీఎన్జీవో ధర్నా.. హనుమ కొండలో హైటెన్షన్.!
Image Credit: harishraoarrestedinhanamkonda

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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