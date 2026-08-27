/Pending DAs: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 6 పెండింగ్‌ డీఏలు దేశ చరిత్రలో ఒక రికార్డు

Dearness Allowance Record: తెలంగాణలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ సమస్యలు, డిమాండ్ల పరిష్కారంపై ఆందోళన బాట పట్టారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు ఆందోళన చేపట్టగా వారికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు సంఘీభావం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా హనుమకొండ కలెక్టరేట్ వద్ద టీఎన్జీవోలు చేపట్టిన ఉద్యోగుల ఆందోళనలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలక ప్రసంగం చేశారు. రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ.. 'దేశంలో ఆరు డీఏలు పెండింగ్లో పెట్టిన ఏకైక ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డిదే' అని ప్రకటించారు.
'జీతాల్లో డబ్బులు కట్ చేస్తూ.. ఆసుపత్రులతో అగ్రిమెంట్ లేకుండా ఈహెచ్ఎస్ మోసం. మీరు నడుపుతున్నది సర్కారా? లేక సర్కస్సా రేవంత్ రెడ్డి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం ఏకంగా 15 శాతం కమీషన్ అడుగుతున్న దౌర్భాగ్యం ఉందని అసహనం వ్యక్తం చేశారు. నాడు కేసీఆర్ పాలనలో ఉద్యోగులకు గౌరవం.. నేడు సచివాలయంలోకి నో ఎంట్రీ ఉందని తెలిపారు. ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులతో పెట్టుకుంటే రేవంత్ రెడ్డికి శంకరగిరి మాన్యాలు తప్పవని రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంటనే పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు.
'సీపీఎస్ ఉద్యోగులను ఓపీఎస్లోకి మారుస్తామని ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్పగా హామీ ఇచ్చింది. అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు దగ్గరపడుతున్నా ఇప్పటివరకు సీపీఎస్ రద్దు లేదు, పీఆర్సీకి మోక్షం లేదు. ప్రభుత్వం నుంచి కనీస చలనం లేదు. ఉద్యోగుల ఆరోగ్య భద్రత కోసం కేవలం 1 శాతం కాంట్రిబ్యూషన్తో ఈహెచ్ఎస్ ఉంటే.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక దాన్ని 1.5 శాతానికి పెంచింది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ ఉద్యోగులైతే ఇద్దరికీ కట్ చేస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. ఇంట్లో రిటైర్డ్ తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్లకూ కట్ చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ పెద్దల మాటలు నమ్మి ఉద్యోగులు మోసపోవడం తప్ప వారికి ఒరిగేదేమీ లేదని చెప్పారు.
'రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ నడుపుతున్నారా? లేక సర్కస్ నడుపుతున్నారా? భారతదేశంలో ఎక్కడైనా ఆరు డీఏలు పెండింగ్లో ఉన్న రాష్ట్రం ఉందా? ఆరు డీఏలను పెండింగ్లో పెట్టిన ఏకైక ప్రభుత్వం మీదే. ఇది అత్యంత సిగ్గుచేటు' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'పెండింగ్ డీఏలు ఇవ్వాలని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ముఖ్యమంత్రికి, ఉప ముఖ్యమంత్రికి కలిసి దండం పెట్టి అడిగినా ఈ ప్రభుత్వానికి కనీస పట్టింపు లేదు. రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రావాలంటే 15 శాతం కమీషన్ లంచంగా అడుగుతున్నారని ఓ బాధితురాలు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ చెప్పింది. ప్రభుత్వానికి వెన్నెముక లాంటి ఉద్యోగులను, ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలు అందించే వారిని ఎందుకింత ఇబ్బంది పెడుతున్నారు.. కాంగ్రెస్ పాలనలో అందరి బతుకులు ఆగమయ్యాయి' అని విమర్శించారు.
'తక్షణమే పెండింగ్లో ఉన్న ఆరు డీఏలను విడుదల చేయాలి. ఉద్యోగులకు మెరుగైన పీఆర్సీ ఇవ్వాలని, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్ వెంటనే విడుదల చేయాలి' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు. 'జీపీఎఫ్ లోన్ కోసం వెళ్దామంటే కనీసం వినే నాథుడే లేడు. రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని ఆగమాగం చేసి, అన్ని వర్గాలనూ రోడ్డు మీదికి తెచ్చాడు' అని విమర్శించారు. 'ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కోసం ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ పిల్లలు, జీవో 97 కోసం పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థులు, జాబ్ క్యాలెండర్ అమలు చేయాలని నిరుద్యోగులు రోడ్డెక్కారు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు గుర్తుచేశారు.
'సర్వ శిక్షా అభియాన్ ఉద్యోగుల సమస్యలను వరంగల్లో చాయ్ తాగినంత సేపట్లో పరిష్కరిస్తానని చెప్పిన రేవంత్ రెడ్డి.. ఇప్పటిదాకా వారి సమస్యను పరిష్కరించలేదు. కనీసం సచివాలయంలోకి కూడా అనుమతించడం లేదు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులతో పెట్టుకుంటే మీ ప్రభుత్వానికి రోజులు దగ్గర పడ్డట్లేనని రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరించారు.