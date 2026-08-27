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Pending DAs: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 6 పెండింగ్‌ డీఏలు దేశ చరిత్రలో ఒక రికార్డు

Harish Rao Slams And Fire On Revanth Reddy: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు భారీ ఉద్యమం చేపట్టగా.. వారికి సంబంధించిన కరువు భత్యం (డీఏలు) ఆరు బకాయిపడడం దేశ చరిత్రలో ఒక రికార్డుగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు చెబుతూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 27, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:43 PM IST
Pending DAs: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 6 పెండింగ్‌ డీఏలు దేశ చరిత్రలో ఒక రికార్డు
Image Credit: Harish Rao In Govt Employees Protest

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Pending DAs: దేశ చరిత్రలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల 6 పెండింగ్‌ డీఏలు ఒక రికార్డు
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