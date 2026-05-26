/Heat Waves: మరో 20 రోజుల పాటు ఎండల తీవ్రత.. 13 జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు..

IMD Heat Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఓ వైపు ఎండలు.. మరోవైపు వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ అకాల వర్షాలు రైతులను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. ఎండల కారణంగా ఆవిరైన నీటి వల్ల క్యూములో నింబస్ మేఘాలు ఏర్పడి అక్కడక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. మొత్తంగా తెలంగాణలోని 145 మండలాల్లో వడగాలుల తీవ్రత పెరిగినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. అంతేకాదు గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా 13 జిల్లాల్లో రికార్డు స్థాయిలో 46 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఈ రోజు రేపు కూడా అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
ఈ సారి ఎల్నినో ప్రభావంతో ఋతుపవనాల రాక మరింత ఆలస్యం కానుంది. దాని ప్రభావంతో ఋతు పవనాలు సకాలంలో రాలేకపోతున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు హిందూ మహా సాగరంతో పాటు బంగాళాఖాతంలో విస్తరించిన ఋతుపవనాలు.. శ్రీలంకలో సగం వరకు వచ్చి ఆగిపోయినట్టు ఐఎండీ తెలిపింది. అంతేకాదు ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ సారి వర్షాలు అనుకున్న స్థాయి కంటే తక్కువ కురిసే అవకాశాలున్నాయి.
తెలంగాణకు ఋతు పవనాలు రాక ఆలస్యం..
మాములుగా అయితే.. ఈ నెలాఖరు వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఋతుపవనాలు ప్రవేశించాలి. కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో జూన్ 10 లోపు వరకు ఋతు పవనాలు ప్రవేశించే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. వర్షాకాలం సీజన్ అయిన జూలై, ఆగష్టు, సెప్టెంబర్ నెలల్లో అనుకున్న దాని కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
ఋతు పవనాలు రాక ఆలస్యంతో గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుంది. దీంతో ఎండల తీవ్రత పెరుగుతుంది. సోమవారం నల్గొండ జిల్లా వేములపల్లిలో అత్యధికంగా 46.5 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆరు జిల్లాల్లో 45.2 డిగ్రీల నుంచి 45.8 డిగ్రీల మధ్య అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఇక భద్రాద్రి కొత్తగూడం జిల్లాలోని 19 మండలాల్లో వడగాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. మొత్తంగా ఉత్తరాన ఉన్న మంచిర్యాల నుంచి మొదలు పెడితే.. దక్షిణాదిన ఖమ్మం, మహబూబ్ నగర్ వరకు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలతో తెలంగాణ కుత కుత లాడిపోతుంది.
మండిపోనున్న ఎండలు..
రాష్ట్రంలో ఈ రోజు, రేపు, ఎల్లుండి ఎండలు మండిపోనున్నాయి. శనివారం నుంచి కాస్త తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశాలున్నాయి. మంగళవారం నాలుగు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. మరోవైపు జయ శంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఎండల తీవ్రత వల్ల పలు చోట్ల క్యుములో నింబస్ మేఘాల వల్ల అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రజలు వీలైనంత వరకు ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4.30 వరకు బయట తిరగొద్దని తెలిపింది.
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.