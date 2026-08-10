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Peddi Sudashan reddy statue: పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం గద్దె కూల్చివేత.. నర్సంపేటలో హైటెన్షన్..!

Hightension at narsampet:  పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం కోసం ఏర్పాటు చేసిన గద్దెను అధికారులు రాత్రి పూట కూల్చివేయడంతో బీఆర్ఎస్ నేతలు నిరసనలకు దిగారు. దీనితో నర్సంపేట్ లో హైటెన్షన్ నెలకొంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 10, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:37 AM IST
Peddi Sudashan reddy statue: పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం గద్దె కూల్చివేత.. నర్సంపేటలో హైటెన్షన్..!
Image Credit: narsampetpeddistatuerow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Peddi Sudashan reddy statue: పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి విగ్రహం గద్దె కూల్చివేత.. నర్సంపేటలో హైటెన్షన్..
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