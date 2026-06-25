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Jangaon Tragedy: జనగామలో తీవ్ర విషాదం.. ఆడుకుంటూ వెళ్లిన రెండేళ్ల పాప సంపులో పడి మృతి, కాసేపటికే నానమ్మ కూడా!

Jangaon Tragedy Toddler Drowns In Water Sump: జనగామలో ఒక ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఆడుకుంటూ వెళ్లి నీటి సంపులో పడి ఒక చిన్నారి మరణించగా, ఆ వార్త విన్న ఆమె నానమ్మ కూడా గుండెపోటుతో కన్నుమూసింది. అంబేద్కర్ నగర్‌లో ఒకే ఇంట్లో మనవరాలు ప్రియాన్షు (2), నానమ్మ నాగమ్మ (65) చనిపోవడంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 25, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 10:13 AM IST
Jangaon Tragedy: జనగామలో తీవ్ర విషాదం.. ఆడుకుంటూ వెళ్లిన రెండేళ్ల పాప సంపులో పడి మృతి, కాసేపటికే నానమ్మ కూడా!
Image Credit: Jangaon Tragedy Toddler Drowns In Water Sump:Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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Jangaon: ఆడుకుంటూ వెళ్లిన రెండేళ్ల పాప సంపులో పడి మృతి, కాసేపటికే నానమ్మ కూడా!
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