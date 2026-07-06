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kazipet: వరంగల్‌లో ఘోరం.. భార్యతో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ ట్రైన్‌కు ఎదురెళ్లిన భర్త.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Kazipet man suicide: ఒక వ్యక్తి తన భార్యతో లైవ్ వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ పట్టాల మీదకు వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత ఎంత వెతికిన భర్త ఆచూకి లభ్యం కాలేదు. కాజీ పేట్  పరిధిలో జరిగిన ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 06, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:36 PM IST
kazipet: వరంగల్‌లో ఘోరం.. భార్యతో వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ ట్రైన్‌కు ఎదురెళ్లిన భర్త.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: warangal(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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