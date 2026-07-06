kazipet man video call suicide on railway track: కొంత మంది జంటలు ప్రతి చిన్న విషయాల్ని గొడవలు పడి చాలా పెద్దది చేసు కుంటున్నారు. ముఖ్యంగా పెళ్లి తర్వాత భార్య భర్తలు అన్నక కొన్ని బేధాభిప్రాయాలు వస్తాయి. వాటిని మాట్లాడుకుని పరిష్కరించుకొవాలి. ఆస్తి తగాదాలు, ఇతర సమస్యలతో ఇటీవల చాలా మంది భార్యభర్తలు చాలా దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఒకర్నిమరోకరు చంపుకొవడం లేదా తాము ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం చేస్తున్నారు.
వరంగల్ జిల్లాలోని ఖాజీపేట్లో ఒక భర్త తన భార్యకు వీడియో కాల్ మాట్లాడుతూ పట్టాల మీదకు వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత రైలు ఢీకొట్టడంతో విగతజీవిలా మారిపోయాడు. వరంగల్ జిల్లా కాజీపేట సమీపంలో తీవ్ర విషాదం జరిగింది..స్థానికంగా రాజేష్ నాయక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ లో డాక్యుమెంట్ రైటర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, ఆస్తి పంపకాల విషయంలో గత కొంతకాలంగా కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో భార్య ఎంత చెప్పిన వినక పోవడంతో రాజేశ్ నాయక్ రాత్రి ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లాడు. ఆ తర్వాత పట్టాల మీదకు వెళ్లాడు. తాను పట్టాల మీద ఉన్నానని చచ్చిపోతున్నానని చెప్పాడు. అతని భార్య ఏదో బెదిరిస్తున్నాడని భావించింది. కానీ అతను మాత్రం చాలా డిప్రెషన్ లోకి పోయి పట్టాల మీద రన్నింగ్ రైలుకు ఎదురుగా నిలబడ్డాడు. ఇంతలో రైలు వచ్చి బలంగా ఢీకొనడంతో అతను విగతజీవిగా మారిపోయాడు. ఆ తర్వాత భర్త కోసం ఎంత వెతికిన దొరకలేదు.
మరోవైపు పోలీసులు పట్టాల మీద గుర్తు తెలియని శవం కన్పించడంతో పోస్ట్ మార్టం కోసం తరలించారు. ఆ తర్వాత చనిపోయిన వ్యక్తి భార్యకు పోలీసులు సమాచారం అందించారు. ఆ తర్వాత వారు వచ్చి శవాన్ని చూసి తనభర్త అని గుర్తు పట్టి గుండెలవిసేలా రోదించింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.