/సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ టూర్.. కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మధ్య చిచ్చు

Revanth Reddy Nalgonda Tour: నల్గొండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన అధికార పార్టీలో తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సభకు మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి దూరంగా ఉన్నారు. తన సోదరుడు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి అన్ని తానై వ్యవహారించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టూర్కు ఎమ్మెల్యే రాజగోపాల్ రెడ్డి దూరంగా ఉండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. కొంతకాలంగా మంత్రి పదవిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు రాజగోపాల్ రెడ్డి. తనకు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం మంత్రిపదవి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇటీవలే ఢిల్లీలో రాహుల్ గాంధీని కూడా కలిశారు. కానీ కాంగ్రెస్ పెద్దలు మాత్రం.. వెంకట్ రెడ్డి తన మంత్రి పదవి త్యాగం చేస్తే.. నీకు మంత్రి పదవి ఇచ్చేందుకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పినట్టు సమాచారం. అటు తన మంత్రి పదవిని కాపాడుకునేందుకు నల్గొండలో వెంకట్ రెడ్డి సీఎం టూర్ను ప్లాన్ చేశారని ప్రచారం సాగుతోంది. సీఎం రేవంత్ ను నల్గొండను పిలిపించడం ద్వారా.. ఆయన మద్దతు తనకే ఉందని మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పెద్దలకు మేసేజ్ పంపిచారని అంటున్నారు. అయితే ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్య మంత్రి పదవి పంచాయితీ ఇప్పుడు పార్టీ పెద్దలకు ఇబ్బందిగా మారిందని పార్టీ వర్గాల్లో హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది.
గత అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందుకు బీజేపీలో ఉన్న కోమటిరెడ్డి రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి.. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు.. పార్టీలో చేరిక సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పెద్దలు రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రాగానే మంత్రి పదవి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అయితే ప్రభుత్వం ఏర్పడి మూడేళ్లు కావొస్తున్న మంత్రి పదవి దక్కకపోవడంతో.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డిలో ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంటోంది. తాను మైక్ ముందుకు వచ్చిన ప్రతిసారి కొందరు నేతలను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.
తనకు మంత్రి పదవి రాకుండా కొందరు అడ్డుకుంటున్నారని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. తనకు మంత్రి పదవి దక్కకపోతే.. వారి అంతు చూస్తానంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి.. అప్పట్లో రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి హామీ ఇచ్చినందున ఈసారి మినిస్ట్రీ పదవి ఇచ్చేందుక కాంగ్రెస్ పెద్దలు సైతం ఒకే అన్నట్టుగా ప్రచారం సాగుతోంది. కానీ జిల్లాలో ఇద్దరూ రెడ్డి సామాజికవర్గం మంత్రులు.. ఉండగా.. ఈ పదవి కూడా వారికేనా అని జిల్లా నేతలు పెదవి విరుస్తున్నారని తెలుస్తోంది. మరోవైపు వెంకట్ రెడ్డి తన మంత్రి పదవిని త్యాగం చేస్తే.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డికి మినిస్ట్రీ ఇచ్చేందుకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని అన్నారట. దాంతో ముందుగానే అలర్ట్ అయినా.. వెంకట్ రెడ్డి సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని నల్గొండకు రప్పించి.. భారీ ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, బహిరంగ సభకు ప్లాన్ చేశారని పార్టీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది..
అంతకుముందు సీఎం సభకు ముందు కొందరు కాంగ్రెస్ నేతల అరెస్టు వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. వీరంతా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇవ్వాలంటూ నిరసనకు సిద్ధమయ్యారని తేలడంతో.. వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి అనుచరుల ముందుస్తు అరెస్టుల వెనుక మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి ఉన్నట్టు జిల్లాలో ప్రచారం సాగుతోంది. ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారం జిల్లాలో హాట్ టాపిక్ అవుతోంది.
ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి మరోసారి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మునుగోడు నియోజకవర్గం నుంచి సాయం కోసం నల్గొండకు వచ్చిన ప్రజలతో మాట్లాడిన వెంకట్ రెడ్డి.. తన సోదరుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి గురించి కీలక కామెంట్స్ చేశారు. నా దగ్గర ఏముంది.. మీ ఎమ్మెల్యేనే దానకర్ణుడు అని కామెంట్ చేశారు. రాజగోపాల్ రెడ్డిని అడగండి.. ఏదంటే అది ఇస్తాడని చెప్పారు. మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నల్గొండలో జరిగిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బహిరంగ సభకు రాజగోపాల్ రెడ్డి డుమ్మా కొట్టారు. ఈ క్రమంలోనే మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి చేసిన కామెంట్లు చర్చగా మారాయి.
ఏదీఏమైనా తెలంగాణలో కేబినెట్ విస్తరణకు హైకమాండ్ ఓకే చెప్పింది. ఇప్పటికే కేబినెట్ లో చోటు ఎవరెవరికి ఇస్తారనే దానిపైన ఓ క్లారిటీ వచ్చిందని అంటున్నారు. అయితే ఈసారి నల్గొండ జిల్లాకు మరో మంత్రి పదవి ఇస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. ఇందులో రాజగోపాల్రెడ్డి లేదా బాలునాయక్లలో ఎవరో ఒకరికి మాత్రం పక్కాగా మంత్రి పదవి వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు లీకులు ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు సీఎం సభకు రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి దూరంగా ఉండటం.. మంత్రి వెంకట్ రెడ్డికి సీఎం పూర్తి మద్దతు ఉండటంతో.. ఏం జరుగుతుందనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. మరోవైపు కాంగ్రెస్ వర్గాల్లో మాత్రం.. మునుగోడు ఎమ్మెల్యేలకు దాదాపు గేట్లు మూసినట్టేనని చెబుతున్నారు. అటు మంత్రి పదవి రాకుంటే.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుడ్ బై చెప్పే ఆలోచనలో ఉన్నట్టు అనుచరులు చెబుతున్నారు..