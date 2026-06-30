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సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ టూర్.. కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మధ్య చిచ్చు

Revanth Reddy Nalgonda Tour: కాంగ్రెస్ పెద్దలకు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బిగ్ షాక్ ఇచ్చారు..! నల్గొండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనకు రాజగోపాల్ రెడ్డి దూరంగా ఉన్నారు..! కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో జరిగిన సభకు రాజగోపాల్ రెడ్డి ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు..! వెంకట్ రెడ్డి సభకు వెళ్లి మద్దతు ప్రకటిస్తే.. తనకు మంత్రి పదవి రాదని రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి భయపడ్డారా..! అందుకే సీఎం సభకు ఆయన డుమ్మా కొట్టారా..! అటు మంత్రి పదవిని కాపాడుకునేందుకు వెంకట్ రెడ్డి నల్గొండలో భారీ సభ పెట్టారని జిల్లాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోందా..! సీఎం సభకు దూరంగా ఉండటం ద్వారా.. రాజ్ గోపాల్ రెడ్డి మంత్రి పదవికి రెడ్ సిగ్నల్ పడ్డట్టేనా..!

Written ByG Shekhar
Published: Jun 30, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:36 PM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ టూర్.. కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మధ్య చిచ్చు
Image Credit: Rajgopal Reddy Vs Venkat ReddySource: Bureau

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండ టూర్.. కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ మధ్య చిచ్చు
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