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Konda Surekha: వరంగల్‌ జిల్లా కార్యకర్తలతో కొండా సురేఖ దంపతుల కీలక భేటీ.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Konda Surekha delhi tour: కొండా సురేఖ ఢిల్లీకి వెళ్లడం నేపథ్యంలో వరంగల్ లో కార్యకర్తలతో భేటీ అంశం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ముఖ్యంగా తెలంగాన క్యాబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ తర్వాత కొండా సురేఖకు కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నుంచి పిలుపు రావడం సర్వత్రా హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:02 PM IST
Konda Surekha: వరంగల్‌ జిల్లా కార్యకర్తలతో కొండా సురేఖ దంపతుల కీలక భేటీ.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
Image Credit: kondasurekha(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha: వరంగల్‌ జిల్లా కార్యకర్తలతో కొండా సురేఖ దంపతుల కీలక భేటీ.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..
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