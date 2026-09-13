/ Konda Surekha: వరంగల్‌ జిల్లా కార్యకర్తలతో కొండా సురేఖ దంపతుల కీలక భేటీ.!. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?..

Konda Surekha and Konda murali meeting with followers in warangal: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ అంశం మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది. క్యాబినెట్ నుంచి బర్తరఫ్ చేసిన తర్వాత తాజాగా.. కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నుంచి మాజీమంత్రి కొండా సురేఖకు పిలుపు వచ్చింది. దీంతో మాజీమంత్రికి పెద్ద పదవిని కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ ఆఫర్ చేస్తుందని టాక్ నడుస్తుంది. దీనిలో భాగంగా వరంగల్ లో కొండా సురేఖ, మురళి దంపతులు వరంగల్ జిల్లాలోని తమ పార్టీ కార్యకర్తలు, అనుచరులతో కీలక భేటీ నిర్వహించనున్నారు. తొలుత హనుమ కొండలోని కొండా సురేఖ నివాసంలో భేటీని నిర్వహించాలని భావించారు.
కానీ జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడుతుండటంతో వరంగల్ లోని ఒక ప్రముఖ హోటల్ లో సమావేశం నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తొంది. దీనిలో తమ అనుచరులు, శ్రేయోభిలాషులతో సమావేశం అయి వారితో సమాలోచనలు జరిపి ఆ తర్వాత ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. మరోవైపు బర్తరఫ్ తర్వాత కొండా సురేఖమీడియా సమావేశంలో అనేక అంశాలపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలకు లేఖలను కూడా రాశాలు.
ఇక సుష్మిత సైతం తన తప్పుకు తన తల్లి మంత్రి పదవి నుంచి ఎలా బర్తరఫ్ చేస్తారని కన్నీళ్లను పెట్టుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ అధిష్టానం నుంచి మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖకు పిలుపు రావడం తీవ్ర ఉత్కంఠగా మారింది.
కొండా సురేఖ బీఆర్ఎస్ లేదా బీజేపీలోకి వెళ్లేందుకు రెడీగా ఉన్నారని వార్తలు జోరందుకున్న విషయం తెలిసిందే. కానీ కొండా సురేఖ మాత్రం కాంగ్రెస్ లోనే ఉంటానని, తన నియోజక వర్గం ప్రజలకు సేవ చేసుకుంటానని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో కొండా సురేఖకుకాంగ్రెస్ ఎలాంటి పదవి ఇస్తుందన్నదానిపై సర్వాత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
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