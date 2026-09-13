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Konda Murali: కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్తే లేదు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కొండా మురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda couple meeting in Warangal: ఒక్కసారి సారీ అని లేటర్ రాసి ఇస్తే మంత్రి పదవి ఉంటుందని చెప్పిన కూడా కొండా సురేఖ విన్పించుకోలేదని కొండా మురళి చెప్పారు. పదవులు ముఖ్యం కాదని..మాట కోసం నిలబడే కుటుంబం తమదని కొండా మురళి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 03:15 PM IST
Konda Murali: కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్తే లేదు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కొండా మురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: kondamuralioncmrevanthinwarangal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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