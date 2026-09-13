/Konda Murali: కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడే ప్రసక్తే లేదు.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి టార్గెట్ గా కొండా మురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda Murali sensational comments on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ అంశం మరోసారి కాకరేపుతుంది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ అధిష్టానం ఢిల్లీకి రావాల్సిందిగా కొండా సురేఖకు పిలుపునిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో వరంగల్ లో కొండా సురేఖ, కొండా మురళి దంపతులు తమ అనుచరులతో సమావేశం అయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎంరేవంత్ రెడ్డిపై, కాంగ్రెస్ అధిష్టానంపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కొండా మురళి మాట్లాడుతూ.. తాము కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలి పెట్టి పోయే ప్రస్తక్తేలేదన్నారు. రాహుల్ గాంధీని ప్రధానమంత్రి చేయడమే మా లక్ష్యమన్నారు.
అయితే.. ఇటీవల తన కూతురు వివాదంలో ఒక్కసారి సారీ చెబుతూ లేటర్ రాసి ఇస్తే మంత్రి పదవి ఉంటుందని కాంగ్రెస్ పెద్దలు చెప్పారని కొండా మురళి చెప్పారు. పదవి ఉంటే ఉంటది.. పోతే పోతది.. కానీ తన భార్య మాత్రం తప్పులేకుండా సారీ చెప్పలేదన్నారు.
ఎన్ని రోజులు బతికామన్నది ముఖ్యం కాదని.. ఎలా బతికామన్నది మాత్రమే ముఖ్యమని వరంగల్ లో అనుచరుల సమావేశంలో కొండా మురళి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అదే విధంగా.. తమ బిడ్డకు మాకు సంబంధం లేదని, ఆమెకు 38 సంవత్సరాలు అవి నిర్ణయాలు ఆమె తీసుకుంటుందని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
అంతే కాకుండా.. బసవరాజు సారయ్య ను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. నేను పార్టీ మారినప్పుడు ఎమ్మెల్సీకి రాజీనామా చేశాను దమ్ముంటే ఆయన రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఇంకా కొన్ని రోజుల్లో ఎమ్మెల్సీ పోతుంది రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తాడని అనుకుంటున్నాడు కానీ ఆయనకు మళ్ళీ ఎమ్మెల్సీ రాదని కొండా మురళి తెల్చి చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.