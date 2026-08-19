/Konda Susmita Patel: సీఎం అవ్వగానే కళ్లు నెత్తికెక్కాయా..?.. రేవంత్ రెడ్డిపై కొండా సుష్మిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

konda sushmita patel fires on cm revanth reddy: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ అంశం తరచుగా వార్తలలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, కొండా సురేఖకు మధ్య తగ్గా ఫార్ నడుస్తుందని తరచుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. దీనికి బలం చేకూరేలా కొండా సురేఖ సైతం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారిక కార్యక్రమాలకు సైతం కొన్నిసార్లు డుమ్మాలు కొడుతుంటారు. గతంలో కొండా సురేఖ ఓఎస్డీ తొలగింపు వ్యవహరం పీక్స్ కు చేరిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పరకాలకు వచ్చినప్పుడు కూడా కొండా సురేఖ సమావేశంకు డుమ్మాకొట్టారు. ఈ సమావేశంలో పరకాల నుంచి వచ్చే ఎన్నికల్లో సైతం రేవూరీ ప్రకాశ్ రెడ్డి బరిలో ఉంటారని ప్రకటించారు.
రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కాగానే నీకు కళ్ళు నెత్తికి ఎక్కినయా
మా దయతోనే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి పరకాలలో గెలిచాడు
ఆరోజు నీకు సహాయం చేసిన మా నాన్న ఈరోజు నీకు కనిపించడంలేదా?
రెండేళ్ల తర్వాత వచ్చే ఎన్నికల గురించి ఎందుకు..రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిని ఇప్పుడే రాజీనామా చేయమను
రేవంత్… https://t.co/5enL6U14ny pic.twitter.com/7QRX8U90DN
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 19, 2026
దీనిపై తాజాగా.. కొండా సురేఖ కూతురు కొండా సుస్మిత పటేల్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం అవ్వగానే రేవంత్ రెడ్డి కళ్ళు నేతికేక్కాయా అంటూ ఏకీపారేశారు. అసలు రేవంత్ రెడ్డికి గతంలో పీసీసీ చీఫ్ పదవి ఇవ్వాలని తామే రికమండ్ చేశామన్నారు. పరకాల లో రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి పోటీని రేవంత్ రెడ్డి ఎలా ప్రకటిస్తారని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. డైపర్లు వేసుకొని తిరిగే రేవూరికి పరకాల టికెట్ ఎలా ఇస్తారు అంటూ ఎద్దేవా చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి సోదరులు రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటున్నారని, కాంగ్రెస్ టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తానంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
అంతే కాకుండా.. పరకాల గడ్డ కొండా అడ్డ అంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. పరకాలలో పోటీచేసేది కొండా కుటుంబంలోని వారే నంటూ తెల్చి చెప్పారు. పరకాలలో పోటీ చేసేది నేనే... గెలిచేది నేనేనంటూ తెల్చి చెప్పారు. నా ఇలాకాకు వచ్చి మాతో పెట్టుకుంటారా..?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
మా దయతోనే రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి పరకాలలో గెలిచాడన్నారు. ఆ రోజు నీకు సహాయం చేసిన మా నాన్న ఈరోజు నీకు కనిపించడంలేదా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. రేవంత్.. నన్ను గెలికితే మీ అన్నదమ్ముల స్కాములు అన్నీ బయటపెడతానంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఈ రోజు నీ తమ్ముడి 200 కోట్ల భూ కుంభకోణం గురించి మాత్రమే మాట్లాడాను.. నాకు కౌంటర్ ఇస్తే మీ స్కాములు అన్నీ బయటపెడతానన్నారు.
డైపర్లు వేసుకుని నడవలేని స్థితిలో ఉన్న 80 ఏళ్ల వ్యక్తికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తాననడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వొచ్చినా, నీ అయ్యొచ్చినా, నీ తాతొచ్చినా పరకాల ఎమ్మెల్యేను నేనే అంటూ తెల్చిచెప్పారు. కచ్చితంగా నేనే నిల్చుంటా.. నేనే గెలుస్తా అర్థమైందా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు.
రెండేళ్ల తర్వాత వచ్చే ఎన్నికల గురించి ఎందుకు.. రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డిని ఇప్పుడే రాజీనామా చేయమను.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వచ్చి ప్రచారం చేసినా రేవూరి ప్రకాష్ రెడ్డి గెలవడని కొండా సుస్మిత పటేల్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
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