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KTR: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ 48 గంటల డెడ్‌లైన్‌.. క్షమాపణ చెప్పకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు

KTR 48 Hours Deadline To Revanth Reddy: తనపై అడ్డగోలు ఆరోపణలు చేస్తున్న రేవంత్ రెడ్డికి బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ డెడ్‌లైన్‌ విధించారు. 48 గంటల్లో క్షమాపణలు చెప్పాలని కోరగా.. చెప్పకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా వరంగల్‌లో చేసిన చిట్‌చాట్‌లో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 23, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 05:40 PM IST
KTR: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ 48 గంటల డెడ్‌లైన్‌.. క్షమాపణ చెప్పకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు
Image Credit: KTR Chit Chat

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KTR: రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ 48 గంటల డెడ్‌లైన్‌.. క్షమాపణ చెప్పకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు
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