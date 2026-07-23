KTR Deadline To Revanth Reddy: పేపర్ లీక్ అంశంపై స్పందిస్తూ చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆరోపణలు చేయడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఖండించారు. 48 గంటల్లోపు క్షమాపణలు చెప్పాలని డెడ్లైన్ విధించారు. క్షమాపణ చెప్పని పరిస్థితుల్లో తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరించారు. గడువులోగా స్పందించకపోతే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలతోపాటు పరువు నష్టం దావా వేస్తామని హెచ్చరిక చేశారు.
హైదరాబాద్లో మీడియాతో నిర్వహించిన చిట్చాట్లో రేవంత్ రెడ్డి తనపై అడ్డగోలు ఆరోపణలు చేయడాన్ని కేటీఆర్ స్పందించారు. వరంగల్ పర్యటనకు వచ్చిన మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. గ్లోబరీనా టెక్నాలజీస్ అంశంలో చేసిన అసత్య ఆరోపణలపై 48 గంటల్లో బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గ్లోబరీనా సంస్థతో తనకు ఎలాంటి ఆర్థిక సంబంధాలు లేదా యాజమాన్య హక్కులు లేవని స్పష్టం చేశారు.
'గ్లోబరీనా బినామీ కంపెనీ అనడం, సీబీఎస్ఈ కాంట్రాక్టులు ఇప్పించాననడం పూర్తిగా అవాస్తవం. అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవిలో ఉండి రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతారహితంగా నిరాధార ఆరోపణలు చేయడం సరికాదు' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ హితవు పలికారు. రాజకీయ లబ్ధి కోసమే తన ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేలా దురుద్దేశపూర్వక వ్యాఖ్యలు చేశారని విమర్శించారు. ఈ సందర్భంగా తాను రేవంత్ రెడ్డికి లీగల్ నోటీసులు జారీ చేసినట్లు ప్రకటించారు.
'కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కసారి కూడా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేరును ప్రస్తావించరు. రాజ్భవన్ ముందు ధర్నా చేయాల్సింది పోయి కొడంగల్లో ధర్నా చేయడం రాజకీయ నాటకం మాత్రమే' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ విమర్శలు చేశారు. గ్లోబ్ ఏరినా నిజంగానే నా బినామీ సంస్థ అయితే, అదే సంస్థతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఒప్పందాలు చేసుకుంది? అని రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు. మీ ప్రభుత్వమే ఆ సంస్థతో ఒప్పందాలు చేసుకుని, ఇప్పుడు అది నా బినామీ సంస్థ అని చెప్పడం ఎంతవరకు సమంజసం? అని నిలదీశారు.
'రేవంత్ రెడ్డి పగలు కాంగ్రెస్తో ఉంటాడు, రాత్రి బీజేపీతో ఉంటాడు. రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక మూట ఇస్తే.. బీజేపీకి రెండు మూటలు పంపుతున్నాడు. కాంగ్రెస్కి ఒక మూట, బీజేపీకి రెండు మూటలు ఇదే రేవంత్ రెడ్డి పాలన' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. తాను సీఐడీ విచారణకు సిద్ధమని.. రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ అవినీతి అంశంలో సిట్, సీఐడీ విచారణకు సిద్ధమా అని సవాల్ చేశారు.
రేవంత్ రెడ్డికి లీగల్ నోటీసులు జారీ చేసిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ @KTRBRS
♦️గ్లోబరీనా టెక్నాలజీస్ అంశంలో చేసిన అసత్య ఆరోపణలపై 48 గంటల్లో బేషరతుగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్
♦️ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేశారని ఆగ్రహం… pic.twitter.com/CmPD571pj4
— BRS Party (@BRSparty) July 23, 2026
'మోదీ పేరును ప్రస్తావించడానికి కూడా రేవంత్ రెడ్డి భయపడుతున్నాడు. ఒకవైపు పాత కేసుల భయం, మరోవైపు అమృత్ పథకం, ఇతర కాంట్రాక్టుల ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంతో రాజీ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి నీచపు రాజకీయంపై మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'గ్లోబరీనా సంస్థపై రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ఆరోపణలు పూర్తిగా అవాస్తవం. రుజువు చేయాలి.. లేదంటే క్షమాపణ చెప్పాలి.. ఇప్పటికే పరువు నష్టం నోటీసు పంపించాం. విచారణకు, లై డిటెక్టర్ పరీక్షకు కూడా సిద్ధం.. రేవంత్ రెడ్డ కూడా రావాలి' చిట్చాట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.