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BRS Samarabheri: నేతలకు కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. సమరభేరీ సక్సెస్ కాకపోతే వేటు తప్పదా..?

BRS Samarabheri: తెలంగాణలో మరోసారి పవర్ లోకి రావాలని గులాబీ పార్టీ లెక్కలు వేసుకుంటోంది..! కాంగ్రెస్ వెయ్యి రోజుల పాలనపై సమరభేరీ మోగించేందుకు రెడీ అయ్యింది..! సెప్టెంబర్ 2 నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలకు హైకమాండ్ పిలుపునిచ్చింది..! ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిత్యం జనంలోనే ఉంటూ.. క్యాడర్లో జోష్ నింపే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు..! కానీ పార్టీలో చాలామంది నేతలు ఇళ్లకే పరిమితం అయ్యారా..! అప్పడప్పుడు తెలంగాణ భవన్‌కు వచ్చి సమావేశాలకే పరిమితం అవుతున్నారా..! ఇప్పటికే పార్టీ హైకమాండ్‌ పిలిచి కొందరు నేతలను మందలించినా.. వాళ్లు మాత్రం మారడం లేదా..! దాంతో పార్టీలో యాక్టివ్‌గా లేని నేతలకు టికెట్ కట్ చేయాలని హైకమాండ్ ఫిక్స్ అయ్యిందా..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 31, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:44 PM IST
BRS Samarabheri: నేతలకు కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. సమరభేరీ సక్సెస్ కాకపోతే వేటు తప్పదా..?
Image Credit: BRS Samarabheri

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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BRS Samarabheri: నేతలకు కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. సమరభేరీ సక్సెస్ కాకపోతే వేటు తప్పదా..?
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