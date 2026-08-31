/BRS Samarabheri: నేతలకు కేటీఆర్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్.. సమరభేరీ సక్సెస్ కాకపోతే వేటు తప్పదా..?

BRS Samarabheri: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో మూడేళ్లు కావొస్తుంది. ఎన్నికలకు మరో రెండేళ్లు సమయం ఉంది. కానీ ఎన్నికల హడావుడి ఇప్పటినుంచే మొదలైంది. ముఖ్యంగా అధికార కాంగ్రెస్ ను ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ టార్గెట్ చేసింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వెయ్యిరోజుల పాలనపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్.. సమరభేరీకి పిలుపునిచ్చారు. సెప్టెంబర్ 2వ తేదీ నుంచి వారంరోజుల పాటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళనలు, నిరసనలు తెలపాలని పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ హామీలు, ఆరు గ్యారెంటీలు, డిక్లరేషన్లపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రధానంగా ఫోకస్ చేశారని తెలుస్తోంది. అలాగే బాకీ కార్డుతో ప్రత్యేక కార్యచరణతో పాటు.. సోషల్ మీడియాలోనూ వినూత్న ప్రచారానికి ప్లాన్ చేశారట. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం నేతలు యాక్టివ్ గా లేకపోవడంతో బీఆర్ఎస్ హైకమాండ్ నేతలపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతను క్యాచ్ చేసుకోవాల్సిన సమయంలో పార్టీ కార్యక్రమాలను అంటిముట్టనట్టుగా ఉండటాన్ని పార్టీ పెద్దలు సీరియస్గా తీసుకున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది..
ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మాత్రమే పోరాటం చేస్తున్నారు. కానీ జిల్లాల్లో సీనియర్ నేతలుగా చెలమణి అవుతున్న నేతలంతా ఎక్కడ కనిపించడం లేదట. ముఖ్యంగా ప్రజా సమస్యలపై క్షేత్రస్థాయిలో పోరాటాలు చేయాల్సిన నేతలు.. హైదరాబాద్లోని బీఆర్ఎస్ భవన్కు పరిమితమవుతున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. మీడియా సమావేశాలు పెట్టి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించడం తప్ప.. జిల్లాల్లో ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి సమస్యలపై పోరాటం చేస్తున్న నేతలు ఎంతమంది అన్న ప్రశ్నలు పార్టీ కార్యకర్తల నుంచే వస్తున్నాయి.
ఇప్పటికే చాలామంది నేతల పనితీరుపై హైకమాండ్ పెద్దలు రిపోర్టులు తెప్పించుకున్నట్టు టాక్. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఎవరెవరు యాక్టివ్గా ఉన్నారు. వాళ్ల పనితీరు ఎలా ఉంది.. కార్యకర్తలకు అండగా ఉంటున్నారా.. పార్టీ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారా అని ఆరా తీశారట. కానీ చాలామంది నేతలు మాత్రం.. గ్రౌండ్లో ఉండటమే లేదట. దాంతో పార్టీలో సీనియర్ నేతలపై వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా.. సమరభేరీ కార్యక్రమాన్ని వారంరోజుల పాటు సక్సెస్ ఫుల్ నిర్వహించని పక్షంలో వారి తోకలు కట్ చేస్తామని నేరుగా వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి..
మరోవైపు విద్యార్థుల సమస్యలపై బీజేపీ నేతలు తన పోరాటాన్ని ఉధృతం చేశారు. విద్యార్ధులకు మద్దతుగా హైదరాబాద్ కేంద్రంగా బీజేపీ చీఫ్ రామచందర్ రావు రెండు రోజుల దీక్షలో కూర్చున్నారు. కానీ ఈ విషయంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు ఎందుకు స్పందించలేదన్న ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. ప్రజా సమస్యలపై ముందుండి పోరాడాల్సిన నేతలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో కార్యకర్తల్లో అసంతృప్తి పెరుగుతోందనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇక పట్టా భూములను 22-ఏ నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంపై కూడా బీఆర్ఎస్ నేతల పోరాటం ఆశించిన స్థాయిలో లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
ఈ అంశంపై మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు స్పందించినా.. మిగతా జిల్లాల నేతలు పెద్దగా ఉద్యమించకపోవడంపై పార్టీ శ్రేణుల్లో చర్చ జరుగుతోంది. లక్షలాది మంది ప్రజలకు సంబంధించిన భూ సమస్యపై పార్టీ మరింత దూకుడుగా పోరాటం చేయాల్సిందని కార్యకర్తలు అంటున్నారు. ఒకవైపు అధిష్టానం ఎప్పటికప్పుడు పార్టీ నేతలకు హెచ్చరికలు ఇస్తోంది. ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని.. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టాలని.. కార్యకర్తలను యాక్టివ్ చేయాలని సూచిస్తోంది. అయినప్పటికీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పరిస్థితి మారడం లేదనే అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది. 2029 లక్ష్యంగా ఇప్పటి నుంచే పార్టీని బలోపేతం చేయాలని బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం భావిస్తుంటే.. నేతలు మాత్రం ప్రజా సమస్యలపై ఎందుకు చురుగ్గా వ్యవహరించడం లేదన్నదే ఇప్పుడు గులాబీ శ్రేణుల్లో ప్రధాన చర్చగా మారింది.
మొత్తంమీద బీఆర్ఎస్ అధిష్టానం అధికారం కోసం వ్యూహాలు రచిస్తుంటే.. క్షేత్రస్థాయిలో నేతలు మాత్రం ముందుకు రాకపోవడాన్ని హైకమాండ్ సీరియస్గా తీసుకుందట. ప్రస్తుతం పార్టీలో యాక్టివ్ గా లేని నేతలకు పక్కనపెట్టేసి.. కొత్త నేతలకు ఇంచార్జ్ పదవులు కట్టబెట్టే ఆలోచన సైతం చేస్తున్నట్టు సమాచారం. అలాగే ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్న నేతలకే టికెట్లు కేటాయించి.. సైలెంట్ గా ఉన్న నేతలను పక్కనపెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యిందట. మరోవైపు చాలా నియోజకవర్గాల్లో మాజీమంత్రులు, ఎమ్మెల్యేల తీరుపై క్యాడర్ లోనూ తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందని సమాచారం. ఏదీఏమైనా బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ తర్వాత.. ఎంత మంది నేతలు యాక్టివ్ అవుతారు. సమరభేరీ కార్యక్రమంలో సమరశంఖం పూరిస్తారో అనేది మాత్రం త్వరలోనే తేలిపోనుంది.