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Warangal: వరంగల్ జిల్లాలో చిరుత పులి సంచారం.!. భయంతో వణికిపోతున్న గ్రామస్తులు.!.ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏమన్నారంటే..?..

Leopard spotted in Warangal: ఖానాపూరం సమీపంలోని గ్రామంలో చిరుత పులి సంచారంతో గ్రామస్తులు తీవ్ర భయాందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. చిరుత పులి పాదముద్రల్ని సైతం గుర్తించామని గ్రామస్తులు చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 28, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:57 PM IST
Warangal: వరంగల్ జిల్లాలో చిరుత పులి సంచారం.!. భయంతో వణికిపోతున్న గ్రామస్తులు.!.ఫారెస్ట్ అధికారులు ఏమన్నారంటే..?..
Image Credit: warangal(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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