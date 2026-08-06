Mahabubabad Latest News: ప్రాణాలు నిలపాల్సిన ఆస్పత్రులే.. నిర్లక్ష్యానికి నిలయాలుగా మారుతున్నాయి. కొండ నాలుకకు మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిపోయిన్నట్లుగా తయారైంది ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల తీరు.. చిన్నారి ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతూ.. గడువు ముగిసిన మందులను పంపిణీ చేసిన ఉదంతం మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలో తీవ్ర కలకలం రేపింది..
మహబూబాబాద్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఇందిరా నగర్ కాలనీకి చెందిన మురళీ.. తన 4 సంవత్సరాల కుమారుడు రాజ్ తీవ్ర వాంతులు, విరోచనాలతో బాధపడుతుండటంతో చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక మహబూబాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాడు. OP విభాగంలో బాబును పరీక్షించిన వైద్యులు రెండు రకాల సిరప్లను ప్రిస్క్రిప్షన్లో రాశారు. అందులో ఒక సిరప్ను ఆసుపత్రిలోని ఫార్మసీలోనే ఇచ్చి.. మరొకటి బయట మెడికల్ షాప్లో కొనుగోలు చేసుకోవాలని సూచించారు. రెండు టానిక్లు వాడితే ఉపశమనం లభిస్తుందని.. ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ కావాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి పంపించివేశారు.
వైద్యుల సూచన మేరకు మరో సిరప్ను బయట మెడికల్ షాప్లో కొనుగోలు చేసిన మురళీ ఇంటికి వెళ్లాడు. బాబుకు మందు పోసేందుకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో అనుమానం వచ్చి.. ఆస్పత్రిలో ఇచ్చిన సిరప్ బాటిల్ను పరిశీలించాడు. దాన్ని చూసి ఒక్కసారిగా షాక్కు గురయ్యాడు.. ఆ మందు ఎక్స్పైరీ డేట్ గతేడాది జూన్ 2026 సంవత్సరానికే ముగిసిపోయింది. ఏమాత్రం గమనించకుండా ఆ మందును బాబుకు తాగించి.. ఉంటే పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా మారేది.
విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే మురళీ.. ఆయన బంధువులు ఆస్పత్రికి చేరుకుని సిబ్బంది నిర్లక్ష్యాన్ని నిలదీశారు. అయితే, మొదటిగా తమ తప్పును కప్పిపుచ్చుకునేందుకు యత్నించిన ఆస్పత్రి సిబ్బంది.. మేము ఈ మందు ఇవ్వలేదు అంటూ బాధ్యతారాహిత్యంగా సమాధానం ఇచ్చారు. దీంతో బాధితులకు, సిబ్బందికి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.
పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో బాధితులు వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన ఉన్నతాధికారులు ఆస్పత్రి నుంచి ఇంటికి వెళ్లిపోయిన బాధితులను తిరిగి పిలిపించారు.. ఆస్పత్రి ఫార్మసీ సిబ్బంది పొరపాటున.. గమనించకుండా గడువు ముగిసిన సిరప్ను ఇచ్చారని అంగీకరిస్తూ.. అధికారికంగా క్షమాపణలు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటామని హామీ ఇవ్వడంతో బాధితులు ప్రశాంతంగా ఇంటికి వెళ్లిపోయారు..
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