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మహబూబాబాద్ Govt ఆస్పత్రిలో ఘోరం.. 4 ఏళ్ల చిన్నారికి ఎక్స్‌పైరీ మందులు!

Mahabubabad News: మహబూబాబాద్ జిల్లాలో వింత ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఓ బాబు వాంతులు, విరోచనాల సమస్యతో బాధపడుతుంటే.. తల్లిదండ్రులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ అబ్బాయిని పరిశీలించి మందులు ఇవ్వగా.. అందులో ఎక్స్‌పైరీ డేట్ ఉన్న సిరప్‌ ఇచ్చారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 06, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 01:21 PM IST
మహబూబాబాద్ Govt ఆస్పత్రిలో ఘోరం.. 4 ఏళ్ల చిన్నారికి ఎక్స్‌పైరీ మందులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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మహబూబాబాద్ Govt ఆస్పత్రిలో ఘోరం.. 4 ఏళ్ల చిన్నారికి ఎక్స్‌పైరీ మందులు!
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