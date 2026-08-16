/Konda Surekha: మళ్లీ కొండా సురేఖ డుమ్మా.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఇంకా చల్లారని అసంతృప్తి

Warangal Politics: తెలంగాణ కాంగ్రెస్లో ఇంకా భేదాభిప్రాయాలు తారస్థాయిలో ఉన్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలోనే కాదు అత్యున్నత పదవుల్లో ఉన్న వారి మధ్య కూడా విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో తీవ్ర స్థాయిలో లుకలుకలు ఉన్నాయి. పరకాల బహిరంగ సభతో అవి మరింత ముదిరాయని స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి హాజరైన సభకు కీలక శాఖకు మంత్రి అయిన కొండా సురేఖ డుమ్మా కొట్టారు. రేవంత్ రెడ్డిపై కొండా దంపతులు ఇంకా అసంతృప్తి.. ఆగ్రహంతో ఉన్నారని మరోసారి రుజువైంది.
ములుగురు జిల్లాలో రేవంత్ రెడ్డి విస్తృత స్థాయి పర్యటన చేశారు. మేడారం సమ్మక్క, సారక్క ఆలయాన్ని సందర్శించడమే కాకుండా ములుగు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయాన్ని సీఎం హోదాలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఇక అనంతరం పరకాలలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఇది కొండా సురేఖ నియోజకవర్గం పక్కన ఉన్నదే. కానీ ఏ కార్యక్రమంలోనూ కొండా సురేఖ పాల్గొనలేదు. రేవంత్ రెడ్డి కార్యక్రమానికి ఆమె దూరంగా ఉండడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
దేవాదాయ శాఖకు చెందిన కార్యక్రమంలో కూడా దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న కొండా సురేఖ హాజరుకాలేదు. మేడారం జాతర పనుల పరిశీలనకు వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి పర్యటనకు సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా కొండా సురేఖ డుమ్మా కొట్టడంతో చర్చనీయాంశంగా మారింది. మేడారం జాతరతోపాటు మరికొన్ని అంశాలపై రేవంత్ రెడ్డితోపాటు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డితో కొండా సురేఖకు విబేధాలు కొనసాగుతున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటిపై కొండా సురేఖ కుమార్తె గతంలో బహిరంగంగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇక జిల్లాలో ఉన్న మరో మంత్రి సీతక్కతో కూడా కొండా సురేఖకు విభేదాలు కొనసాగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది.
కొండా సురేఖకు షాకిచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి
వరంగల్ జిల్లా పర్యటనకు దూరమైన కొండా సురేఖ దంపతులకు బహిరంగ సభ వేదికగా రేవంత్ రెడ్డి షాకిచ్చే ప్రకటన చేశారు. పరకాల నియోజకవర్గంలో తమ కుమార్తె కొండా సుష్మితను పోటీ చేయాలని కొండా దంపతులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. రానున్న ఎన్నికల్లో పరకాల నియోజకవర్గం నుంచి మరోసారి రేవూరి ప్రకాశ్ రెడ్డి పోటీ చేస్తాడని.. తిరిగి గెలిపించాలని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునివ్వడంతో కొండా దంపతులకు కౌంటర్ ఇచ్చారు. తన కూతురు సుష్మితను పరకాలలో బరిలోకి దింపాలని కొండా సురేఖ పలుమార్లు బహిరంగంగా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. తనతో భేదాభిప్రాయాలు పెట్టుకున్న కొండా సురేఖకు రాజకీయంగా ఇలా రేవంత్ రెడ్డి దెబ్బతీశారని చర్చ జరుగుతోంది.