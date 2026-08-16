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Konda Surekha: మళ్లీ కొండా సురేఖ డుమ్మా.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఇంకా చల్లారని అసంతృప్తి

Konda Surekha Once Again Skip Revanth Reddy Warangal Tour: ఒక ముఖ్యమంత్రి కార్యక్రమం.. దేవాదాయ శాఖ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నా కూడా ఆ కార్యక్రమంలో కొండా సురేఖ డుమ్మా కొట్టారు. తీవ్ర విబేధాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో రేవంత్‌ రెడ్డి కార్యక్రమానికి కొండా దంపతులు ఉండడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 16, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:15 PM IST
Konda Surekha: మళ్లీ కొండా సురేఖ డుమ్మా.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఇంకా చల్లారని అసంతృప్తి
Image Credit: Konda Surekha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Konda Surekha: మళ్లీ కొండా సురేఖ డుమ్మా.. రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఇంకా చల్లారని అసంతృప్తి
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