/అర్హులైన నిరుపేదలందరికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు.. ఎమ్మెల్యే ప్రకటన

Warangal News: ధర్మసాగర్ మండలం ఎల్కుర్తి, జానకిపురం గ్రామంలో పలు అభివృద్ధి పనుల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపనలకు ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా ఎల్కుర్తి గ్రామంలో రూ.13 లక్షలతో నిర్మించిన సిసి రోడ్డును ప్రారభించారు. అలాగే కోటి 92లక్షలతో నిర్మించనున్న ఆర్ అండ్ బి సిసి రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం జానకిపురం గ్రామంలో 30లక్షలతో నిర్మించిన సిసి రోడ్డును ప్రారంభోత్సవం చేసి 15లక్షలతో నిర్మించనున్న సైడ్ డ్రానేజిలకు శంకుస్థాపన చేశారు. అలాగే గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఇందిరమ్మ ఇళ్లను లబ్ధిదారులతో కలిసి ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్బంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి మాట్లాడుతూ.. స్టేషన్ ఘనపూర్ నియోజకవర్గంలో గత 20ఏళ్లుగా అభివృద్ధిని ఎవరూ పట్టించుకోలేదని అన్నారు. ఎల్కుర్తి గ్రామానికి నాలుగు వైపులా బిటీ రోడ్లు వచ్చాయంటే తాను ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసినవే అని తెలిపారు. నాడు తాను వేసిన సింగల్ బిటీ రోడ్లను మళ్లీ తానే డబుల్ రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేస్తున్నానని చెప్పారు. జాతీయ రహదారి నుంచి ఎల్కుర్తి మీదుగా నారాయణగిరి వరకు 18కోట్లతో డబుల్ రోడ్డు మంజూరు అయిందని, అలాగే కరుణాపురం నుండి సోమదేవరపల్లి మీదుగా ఎల్కతుర్తి వరకు 50కోట్లతో డబుల్ రోడ్డు త్వరలోనే మంజూరు కాబోతుందని వెల్లడించారు. ఈ రోజు ఎల్కుర్తి గ్రామ పరిధిలో కోటి92లక్షలతో సిసి రోడ్డు, రెండు వైపులా సైడ్ డ్రైన్ ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ రోడ్డు నిర్మాణాన్ని 60రోజుల్లో పూర్తి చేస్తానని రోడ్డు నిర్మాణానికి గ్రామస్తులు సహకరించాలని కోరారు. ఎల్కుర్తి గ్రామం అంటే నాకు ప్రత్యేక అభిమానం అని అన్నారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న గ్రామ పంచాయతీ భవనం పూర్తి చేసేందుకు వెంటనే నిధులు మంజూరు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఏడాదిలోపు ఎల్కుర్తి గ్రామానికి నాలుగు వైపులా ఉన్న బిటీ రోడ్లను డబుల్ రోడ్లుగా చేసి ఎల్కుర్తి గ్రామ రూపురేఖలు మార్చేస్తానని పేర్కొన్నారు.
జానకిపురం గ్రామాన్ని ప్రత్యేక దృష్టితో అభివృద్ధి చేస్తానని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. నారాయణగిరి నుంచి జానకిపురం మీదుగా రాయగూడెం వరకు బిటీ రోడ్డు నిర్మాణానికి త్వరలోనే మంజూరు చేయిస్తానని అలాగే గ్రామ పంచాయతీ భవనానికి నెల రోజుల్లో మంజూరు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే 45లక్షలతో సిసి రోడ్ల నిర్మాణం చేసుకున్నామని త్వరలోనే జానకిపురం గ్రామానికి మరో 25లక్షలు సిసి రోడ్లు, అంగన్వాడీ భవనం మంజూరు చేస్తానని అన్నారు.
గత 20ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న పెద్ద మనుషులు తినుడు, తాగుడు తప్ప అభివృద్ధిని పట్టించుకోలేదని వాళ్ళు 20ఏళ్లుగా చేయని అభివృద్ధిని తనను ఒకేసారి చేయమని అంటున్నారని తెలిపారు. ఒకేసారి కాకపోయినా ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నానని అన్నారు. ఏనాడూ ఒక్క పని చేయని సన్నాసులు చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నారని విమర్శించారు. ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు పనులు, పథకాలు, పదవులు అమ్ముకోవడమే కాకుండా చిల్లర పనులతో నియోజకవర్గ పరువు తీసారని ఆరోపించారు. గత ఎమ్మెల్యే ఏం చేశాడు.. ఇప్పుడు ఉన్న ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడనేది ప్రజలు ఆలోచించాలని కోరారు. పని చేయని వారిని, పని చేసే వారిని ఒకేలా చూడవద్దని అన్నారు. నియోజకవర్గాన్ని, గ్రామాలను అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత తనదని హామీ ఇచ్చారు.