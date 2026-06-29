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అర్హులైన నిరుపేదలందరికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు.. ఎమ్మెల్యే ప్రకటన

Warangal News: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే గుడిసెలు లేని నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందని స్టేషన్ ఘనపూర్ ఎమ్మెల్యే కడియం శ్రీహరి అన్నారు. అందులో భాగంగానే నియోజకవర్గంలో పూర్తిగా ఇల్లులేని గుడిసెలలో ఉంటున్న నిరుపేదలకు మొదటి ప్రాధాన్యతగా రాజకీయాలకు అతీతంగా ఇందిరమ్మ ఇండ్లు మంజూరు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 29, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:35 PM IST
అర్హులైన నిరుపేదలందరికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు.. ఎమ్మెల్యే ప్రకటన
Image Credit: Warangal NewsSource: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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అర్హులైన నిరుపేదలందరికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు.. ఎమ్మెల్యే ప్రకటన
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