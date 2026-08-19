/MLA Kr Nagaraju: కొండా సుష్మిత ఒక పిల్ల కాకి.!. కొండ సురేఖ కూతురిపై వర్దన్న పేట్ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Mla kr nagaraju fires on Konda susmita: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం మంత్రి కొండా సురేఖ కూతురు కొండా సుష్మితా పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కాకరేపుతున్నాయి. పరకాలలో ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా రేవూరీ ప్రకాశ్ గౌడ్ బరిలో ఉంటారని ప్రకటించారు. దీనిపై కొండా సురేఖ కూతురు సుస్మిత ఫైర్ అయ్యారు. సీఎం కాగానే రేవంత్ కు కళ్లునెత్తికి ఎక్కాయని అన్నారు. అంతే కాకుండా అసలు పీసీసీ చీఫ్ పదవి కోసం కూడా తామే రికమండ్ చేశామన్నారు. పరకాల గడ్డ.. కొండా కుటుంబం అడ్డా అని స్పష్టం చేశారు. రెండెళ్ల తర్వాత కాదు.. ఇప్పుడు రాజీనామా చేసి ఎన్నికలకు వెళ్దామా.. ?.. అంటూ సవాల్ విసిరారు.
ఇక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బాగోతం, ఆయనన సోదరుల బాగోతం అంతా బైటపెడ్తామన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇక దీనిపై వర్దన్న పేట్ ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగరాజు స్పందించారు.
పార్టీలో సభ్యత్వం లేనివారు మాట్లాడితే.. వాళ్లకు సమాధానం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదన్నారు. కొండా సుష్మిత ఒక పిల్లకాకి అని.. రేవంత్ రెడ్డి కాలి గోటికి కూడా సుష్మిత సరిపోదన్నారు. పచ్చ కామెర్లు వచ్చిన వాళ్లకు అన్నీ పచ్చగానే కనిపిస్తుందన్నారు. కాంగ్రెస్ లో అందరు నేతల మధ్య సఖ్యత ఉందని తెల్చి చెప్పారు.
ఎంపీ మల్లురవీ..
కొండా సుష్మిత వివాదంపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ, క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ మల్లురవి స్పందించారు. కొండా సురేఖ కూతురు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన ప్రతిష్టకు భంగం కల్గించేలా ఉన్నాయన్నారు. దీనిపై వివరణ కొరుతామని ఎంపీ మల్లురవి తెల్చి చెప్పారు.
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