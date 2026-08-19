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  • /MLA Kr Nagaraju: కొండా సుష్మిత ఒక పిల్ల కాకి.!. కొండ సురేఖ కూతురిపై వర్దన్న పేట్ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

MLA Kr Nagaraju: కొండా సుష్మిత ఒక పిల్ల కాకి.!. కొండ సురేఖ కూతురిపై వర్దన్న పేట్ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Konda susmita controversy row: కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరి డామినేషన్ ఎవరి మీద లేదని వర్దన్న పేట్ ఎమ్మెల్యే కేఆర్ నాగ రాజు తెల్చి చెప్పారు. పచ్చ కామెర్లున్న వారికి లోకమంతా పచ్చగానే కన్పిస్తుందని చెప్పారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 19, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:54 PM IST
MLA Kr Nagaraju: కొండా సుష్మిత ఒక పిల్ల కాకి.!. కొండ సురేఖ కూతురిపై వర్దన్న పేట్ ఎమ్మెల్యే సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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