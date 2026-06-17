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Nalgonda News: నల్గగొండలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దహనం.. నిందితులు వీళ్లే..!

Nalgonda NTR Statue Burning Case: నల్లగొండ పట్టణంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దహనం కేసులో ఇద్దరు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రజల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టాలనే ఉద్దేశంతో విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసినట్లు ఎస్పీ శరత్ చంద్ర పవార్ తెలిపారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 17, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:14 PM IST
Nalgonda News: నల్గగొండలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దహనం.. నిందితులు వీళ్లే..!
Image Credit: Nalgonda Police (Source: Facebook)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Nalgonda News: నల్గగొండలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహం దహనం.. నిందితులు వీళ్లే..!
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