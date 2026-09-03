/Narayankhed Congress: సంగారెడ్డి డీసీసీ వార్.. ఆ నియోజకవర్గం నేతల్లో చిచ్చు..!

Narayankhed Congress: కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేతల మధ్య కోల్డ్ వార్ కొత్త కాదు. కాకపోతే తెలంగాణలో పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అధిష్టానం గీసిన లక్ష్మణ రేఖను దాటేందుకు చాలామంది సాహసించడం లేదు. కానీ కీలక పదవుల పందేరం జరిగేటప్పుడు మాత్రం ఎవరికి వారు తగ్గేదేలే అంటున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణ ఖేడ్ లో ఈ సీన్ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా తన తమ్ముడిని నియమించాలని ఒకరు పట్టుబడితే.. లేదు లేదు మా తమ్ముడే అన్ని విధాల అర్హుడు అన్నట్లుగా మరొక నాయకుడు పోటీపడుతున్నారు. దీంతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లోనూ ఒకరు సై అంటే మరొకరు నై అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.
నారాయణ ఖేడ్ ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే సంజీవ రెడ్డి ఉన్నారు. ఇక జహీరాబాద్ ఎంపీ సురేష్ షెట్కార్ కొనసాగుతున్నారు. ఈ ఇద్దరి కుటుంబాల మధ్య ఆదినుంచి ఆధిపత్యపోరు నడుస్తోంది. అయితే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో సురేష్ షెట్కార్ కు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ను అధిష్టానం ఖరారు చేసింది. స్థానికంగా ఉన్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా తనకిచ్చిన బీ ఫాంను సంజీవరెడ్డికి ఇచ్చారు సురేష్ షెట్కార్. ఆ ఎన్నికల్లో సంజీవరెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలవగా.. ఆ వెంటనే జరిగిన ఎంపీ ఎన్నికల్లో షెట్కార్ కు మద్దతిచ్చారు. సురేష్ షెట్కార్ జహీరాబాద్ ఎంపీగా గెలిపొందారు. దీంతో దశాబ్దాలుగా ఉన్న వర్గ పోరు వీడి ఇద్దరు నాయకులు నారాయణ ఖేడ్ అభివృద్ధికి కలిసి కట్టుగా పనిచేస్తున్నారని అందరూ భావిస్తున్నారు. కానీ ఆ వాదనకు బ్రేక్ పడినట్లుగా మారింది ప్రస్తుత సీన్లు చూస్తుంటే. జిల్లా అధ్యక్ష పదవిని తన సోదరుడు చంద్ర శేఖర్ రెడ్డికి ఇవ్వాలని ఎమ్మెల్యే సంజీవ రెడ్డి గట్టిగా పట్టుబట్టారు.
ఈ విషయంలో అటువైపు వర్గం ససేమిరా అంటోందని స్థానికంగా ప్రచారం జరుగుతోంది. చంద్రశేఖర్ రెడ్డిని జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా ప్రతిపాదిస్తే ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఒప్పుకోమని చెబుతున్నారట. ఇటు సంజీవరెడ్డి వర్గం సైతం షెట్కార్ విషయంలో వెనక్కి తగ్గడం లేదు. సురేష్ షెట్కార్ తమ్ముడు ప్రస్తుత నారాయణ ఖేడ్ మున్సిపల్ చైర్మన్ నగేష్ షెట్కార్ పేరును డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ప్రతిపాదిస్తే ఒప్పుకోమంటున్నారు. ఇప్పటికే మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉన్న నగేష్ షెట్కార్ కు మరో పదవి ఇచ్చేకంటే.. పార్టీ కోసమే పనిచేస్తున్న చంద్రశేఖర్ రెడ్డికే డీసీసీ అధ్యక్ష పదవి ఇవ్వడం అన్ని విధాలా ఆమోదయోగ్యమని సంజీవరెడ్డి తన వాదనను అధినాయకత్వం ముందు వినిపిస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది..
ప్రస్తుతం జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవి విషయంలో పెరుగుతున్న విభేదాలతో సురేష్ షెట్కార్, సంజీవరెడ్డి వర్గాల మధ్య పచ్చగడ్డేస్తే భగ్గుపనే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల నారాయణ ఖేడ్ లో వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ పర్యటన సందర్భంగా ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రి ఓపెనింగ్ కార్యక్రమంలోనూ ఎడమొహం, పెడమొహం అన్నట్లుగా సురేష్ షెట్కార్, సంజీవరెడ్డి కనిపించారు. ఆప్రోగ్రాం సంజీవరెడ్డిది కావడంతో ఎంపీ షెట్కార్ పది నిమిషాల్లోనే అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారని కాంగ్రెస్ క్యాడర్ చెబుతున్నారు. మంత్రిగారే గంటకుపైగా కార్యక్రమంలో ఉంటే.. ఎంపీ మాత్రం మొక్కుబడిగా హాజరై వెళ్లిపోయారని చెబుతున్నారు. సంజీవరెడ్డి, సురేష్ షెట్కార్ వర్గానికి మధ్య ఆధిపత్య పోరు ఇప్పటిది కాదు. సంజీవరెడ్డి తండ్రి కిష్టారెడ్డి నాటి నుంచి ఈ వైరం కొనసాగుతోంది. 1994 లో కాంగ్రెస్ నుంచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ దక్కించుకున్న సురేష్ షెట్కార్ డిపాజిట్ కూడా దక్కించుకోకుంటే.. టీడీపీ నుంచి విజయ్ పాల్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందగా.. ఇండిపెండెంట్ గా పోటీ చేసిన కిష్టారెడ్డి సెకండ్ స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నారు. నాటి నుంచి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ ఎన్నికల్లో రెండు వర్గాల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా కనిపిస్తోంది.
మరోవైపు డీసీసీ అధ్యక్ష రేసులో అటు జహీరాబాద్ నుంచి ఉజ్వల్ రెడ్డి పేరు కూడా ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. అయితే ఉజ్వల్ రెడ్డికి కూడా ఆ పదవి ఇవ్వొద్దని అటు సురేష్ షెట్కార్ వర్గం, ఇటు సంజీవ రెడ్డి వర్గం అధిష్టానం ముందు వాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఉజ్వల్ రెడ్డి ఒకవేళ డీసీసీ అధ్యక్షుడైతే వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఏకుకు మేకై.. జహీరాబాద్ ఎంపీ స్థానానికే పెద్ద పోటీదారుడిగా తయారవుతారని భవిష్యత్ వ్యూహంతో వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో ప్రస్తుత అధ్యక్షురాలు నిర్మలా జగ్గారెడ్డికే ఈ విషయంలో అన్ని వర్గాల మద్దతు ఉంటుందన్న వాదన వినిపిస్తోంది. అయితే నారాయణ ఖేడ్ నేతలు ఎవరికి వారు గ్రూపులు కట్టడంతో ద్వితీయ శ్రేణి నాయకులు, కార్యకర్తల పరిస్థితి కక్కలేక మింగలేక అన్నట్లుగా తయారైంది. దీంతో అటు, ఇటు మద్దతివ్వలేక.. ముందు నుయ్యి.. వెనక గొయ్యి అన్నట్లు ఎందుకు మాకీ దుస్థితి ఏంటని మదనపడుతున్నారు. మొత్తంమీద సంగారెడ్డి జిల్లా డీసీసీ పోస్టు నేతల మధ్య లుకలుకలను మరోసారి బయటపెట్టిందని జిల్లా రాజకీయ వర్గాలు తెగ చర్చించుకుంటున్నాయి..