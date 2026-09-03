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Narayankhed Congress: సంగారెడ్డి డీసీసీ వార్.. ఆ నియోజకవర్గం నేతల్లో చిచ్చు..!

Narayankhed Congress: జిల్లా అధ్యక్ష పదవి ఆ నియోజకవర్గం నేతల్లో చిచ్చురేపింది..! ఏళ్లుగా రెండు వర్గాల మధ్య పచ్చగడ్డేస్తే భగ్గుమనే పరిస్థితులుండగా.. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఆ ఇద్దరు నేతలు కాంప్రమైజ్ అయ్యారన్న చర్చ జరిగినా.. డీసీసీ చీఫ్ పోస్టు విషయంలో మాత్రం తగ్గేదేలే అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు..! దీంతో డీసీసీ విషయంలో ఎవరిది పైచేయి అన్నట్లుగా కేడర్ లో చర్చ నడుస్తోంది..! ఇంతకీ ఏదా నియోజకవర్గం.. ఏంటా కథ..?

Written ByG Shekhar
Published: Sep 03, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:50 PM IST
Narayankhed Congress: సంగారెడ్డి డీసీసీ వార్.. ఆ నియోజకవర్గం నేతల్లో చిచ్చు..!
Image Credit: Sanga Reddy DCC Post

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Narayankhed Congress: సంగారెడ్డి డీసీసీ వార్.. ఆ నియోజకవర్గం నేతల్లో చిచ్చు..!
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