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కాంగ్రెస్‌లో పదవుల రచ్చ.. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి కేబినెట్ హోదా ఎలా..?

Telangana Congress: తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌లో పదవుల పంపకాలపై రచ్చ మొదలైందా..! కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించాక.. ముగ్గురు మహిళ నేతలకు పదవులు ఇవ్వడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయా..! కే.కేశవరావు కుటుంబంలో ఒకే ఇంట్లో ఇద్దిరికీ కేబినెట్ హోదా ఎలా ఇస్తారని నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారా..! అటు కుడా చైర్మన్ పదవి నియామకంపై కాంగ్రెస్‌లో రచ్చ జరుగుతోందా..! మున్నురు కాపు కోటాలో పదవులు దక్కించుకున్న నేతలపై సొంత పార్టీ నేతలే ఎందుకు ఫైర్ అవుతున్నారా..! దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటి..!

Written ByG Shekhar
Published: Sep 09, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 06:24 PM IST
కాంగ్రెస్‌లో పదవుల రచ్చ.. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి కేబినెట్ హోదా ఎలా..?
Image Credit: Telangana Congress

About the Author

G Shekhar

G Shekhar

గుర్రం శేఖర్ జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు అందిస్తున్నారు. గతంలో వివిధ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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కాంగ్రెస్‌లో పదవుల రచ్చ.. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి కేబినెట్ హోదా ఎలా..?
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