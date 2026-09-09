Telangana Congress: తెలంగాణలో కొండా సురేఖను మంత్రి పదవి నుంచి తప్పించడంతో రెబల్స్ గొడవలకు ఎండ్ కార్డ్ పడిందని అంతా భావించారు. కొండా సురేఖను మినిస్ట్రీ నుంచి తప్పించాక.. వ్యతిరేకత రావొద్దనే ఉద్దేశంతోనే ముగ్గురు మహిళ నేతలకు కార్పొరేషన్ పదవులు కట్టబెట్టారు. మున్నురు కాపు కోటాలో గద్వాల విజయలక్ష్మి, వరంగల్ కుడా చైర్మన్ గా గుండు సుధరాణికి పదవులు దక్కాయి. మరో పోస్టులో మహిళా కమిషన్ చైర్మన్గా నెరేళ్ల శారదకు బాధ్యతలు అప్పగించారు. కానీ ఇప్పుడు ఈ పదవుల భర్తీ వ్యవహారం హాట్ టాపిక్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా కేకే కుమార్తె గద్వాల విజయలక్ష్మికి ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్గా నియమించి, కేబినెట్ హోదా కల్పించడంతో ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి కేబినెట్ హోదా ఎలా కల్పిస్తారు, కేకే ఫ్యామిలీ కాంగ్రెస్ గెలుపు కోసం ఏమైనా పని చేసిందా అని కాంగ్రెస్ నేతలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
ఇక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక.. కే.కేశవరావు పార్టీ మారారు. అప్పటివరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొనసాగిన ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడం సొంతింటికి వచ్చినంత ఆనందంగా ఉందని ప్రకటించుకున్నారు. ఆ తర్వాత కేకేకు ప్రభుత్వ సలహాదారు పదవి దక్కింది. ఆ తర్వాత కేకే కూతురు గద్వాల విజయలక్ష్మి కూడా పార్టీ మారారు. అప్పటివరకు ఆమె జీహెచ్ఎంసీ మేయర్ గా కొనసాగారు. ఇప్పటికే ప్రభుత్వ సలహాదారుగా హోదాలో ఉన్న కేశవరావు కూతురు గద్వాల విజయలక్ష్మికి కేబినెట్ హోదా ఎలా కల్పిస్తారని నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారట.
కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏళ్ల తరబడి పనిచేస్తున్న మహిళా నేతల్లో ఆ పదవి నిర్వహించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్న వారు ఎవరూ లేరా అని క్వశ్చన్ చేశారట. అలాంటప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, రాజగోపాల్ రెడ్డిలకు ఎందుకు కేబినెట్లో అవకాశం ఇవ్వలేదని నల్గొండ నేతలు కూడా ప్రశ్నించినట్టు తెలుస్తోంది. అటు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి భార్య పద్మావతికి మంత్రి పదవి ఎందుకు ఇవ్వలేదని అడుగుతున్నారట. మరోవైపు భట్టి విక్రమార్క భార్య నందినికి ఖమ్మం ఎంపీ టికెట్ అడిగినప్పుడు కుటుంబ నిబంధన ఎందుకు అడ్డు వచ్చిందని కొందరు కాంగ్రెస్ నేతలు తమ అసంతృప్తిని నేతల ముందు వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
మరోవైపు వరంగల్ కుడా చైర్మన్ పదవుల నియామకంపై కాంగ్రెస్లో రచ్చ జరుగుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక పార్టీలోకి చేరిన నేతలకు కీలక పదవులు ఎలా ఇస్తారంటూ గాంధీ భవన్ వేదికగా నేతలు తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారట. అటు కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డికి మంత్రి పదవి ఇచ్చే అవకాశం ఉండడంతో రంగారెడ్డి, నిజామాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఆశావాహులు తీవ్ర అసహానాన్ని చూపిస్తున్నారట. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్లానింగ్ కమిషన్ వైస్ చైర్మన్గా గద్వాల విజయలక్ష్మి, కుడా చైర్మన్గా గుండు సుధారాణిల నియామకాలపై అధిష్టానానికి ఓ ముఖ్యనేత ఫిర్యాదు చేసినట్టు ప్రచారం సాగుతోంది.
ఇప్పటికే గద్వాల విజయలక్ష్మి తండ్రి కే. కేశవరావు ప్రభుత్వ సలహాదారుగా ఉన్నారు. ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరికి కేబినెట్ హోదా ఎలా ఇస్తారని హైకమాండ్ పెద్దల దృష్టికి తీసుకెళ్లారట. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎన్నేళ్లు పనిచేశారని గద్వాల విజయలక్ష్మికి కేబినెట్ హోదా, కేకేకు కేబినెట్ సమావేశంలో పాల్గొనే అవకాశం కల్పించారు పాలమూరుకు చెందిన ఓ ఎమ్మెల్యే హైకమాండ్ పెద్దలను ప్రశ్నించినట్టు తెలిసింది. మరోవైపు కొండా సురేఖ విషయంలో పంతాలకు పోయి కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రమాదంలోకి నెట్టేస్తున్నారని పార్టీ పెద్దలను వివరించినట్టు సమాచారం. ఇదే సమయంలో గుండు సుధారాణికి కుడా చైర్మన్ పదవి అప్పగించడంపై వరంగల్ ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్టు తెలుస్తోంది.
మొత్తంగా కొండా సురేఖపై వేటు తర్వాత.. అసంతృప్తులు తగ్గుతాయని భావించిన కాంగ్రెస్ హైకమాండ్కు ఇప్పుడు కొత్త టెన్షన్ మొదలైంది. ముఖ్యంగా కేకే కుటుంబానికి రెండు పదవులు దక్కడాన్ని కొందరు నేతలు అస్సలు జీర్ణించుకోవడం లేదు. అటు గుండు సుధారాణికి పదవి దక్కడంపైన వరంగల్ కాంగ్రెస్ నేతలు భగ్గుమంటున్నారు. పదేళ్ల పాటు బీఆర్ఎస్ సర్కార్ పై పోరాటం చేసి కాంగ్రెస్ ను అధికారంలోకి తీసుకువస్తే.. ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఇద్దరూ నేతలకే పదవులు దక్కడం మాత్రం చర్చనీయాంశంగా మారింది..