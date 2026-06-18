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Niranjan Parents Video: సాక్షాత్తు కొండగట్టు అంజన్నలా పవన్ మా ఇంటికి వచ్చారు.. నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు భావొద్వేగం.. వీడియో..

Niranjan parents emotional over pawan kalyan visit: పవన్ కళ్యాన్ తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదంను తీసుకొని తమ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు  సాక్షాత్తు కొండగట్టు అంజన్న మా ఇంటికి వచ్చాడా అన్నట్లు మా బాబు నిరంజన్ ఫీలయ్యాడని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు చాలా మంది తమకు అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారని అన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 18, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:18 PM IST
Niranjan Parents Video: సాక్షాత్తు కొండగట్టు అంజన్నలా పవన్ మా ఇంటికి వచ్చారు.. నిరంజన్ తల్లిదండ్రులు భావొద్వేగం.. వీడియో..
Image Credit: pawankalyan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Niranjan Parents Video: సాక్షాత్తు కొండగట్టుఅంజన్నలా పవన్ మాఇంటికి వచ్చారు.. నిరంజన్
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