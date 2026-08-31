/Konda Surekha: కొండా సురేఖ ఫొటో, పేరు మాయం.. మంత్రిగా అనధికారికంగా తొలగించారా?

Warangal Politics: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొండా సురేఖ వ్యవహారం తీవ్ర చర్చ జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమెను త్వరలో మంత్రివర్గం నుంచి తొలగిస్తారనే ప్రచారం జరుగుతున్న సమయంలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ఆమె పేరు, ఫొటో కనిపించడం లేదు. మంత్రివర్గం నుంచి అనధికారికంగా తొలగించారా? అనే చర్చ జరుగుతోంది. ఇటీవల తొర్రూరు మండలంలోని గూడూరులో మంత్రి కొండా సురేఖ పేరు కనిపించలేదు. మరోసారి అధికారిక కార్యక్రమంలో మంత్రి కొండా సురేఖ చిత్రపటం, పేరు మాయమైంది.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని కేసముద్రంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన, ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో ఫ్లెక్సీ రగడ రాజుకుంది. అధికారిక కార్యక్రమంలో మంత్రి కొండా సురేఖ ఫ్లెక్సీ లేకపోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. శంకుస్థాపన ఫలకాలపై కూడా మంత్రి కొండా సురేఖ పేరు లేకపోవడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. కార్యక్రమంలో ఏర్పాటుచేసిన సీట్లపై మంత్రి పేరు కనిపించకపోవడం విశేషం. కొద్దిరోజులుగా కొండా సురేఖ వ్యవహారంపై చర్చ కొనసాగుతుండగా.. తాజాగా ఫ్లెక్సీ వివాదం మరువకముందే మరో ఘటన ఇలా జరిగింది.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలో పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి పర్యటించారు. కేసముద్రం మండల కేంద్రంలో 1 కోటి 90 లక్షల రూపాయలతో నిర్మించిన విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్కు ప్రారంభోత్సవం చేశారు. 4 కోట్ల 60 లక్షల రూపాయలతో మున్సిపల్ కార్యాలయం భవన నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇనుగుర్తి , దంతాలపల్లి, సీరోలు మండల కేంద్రాల్లో రూ.2.25 కోట్లతో తహసీల్ కార్యాలయాల భవనాల నిర్మాణానికి వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు.
కేసముద్రం మండల పరిషత్ కార్యాలయం ఆవరణలో నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో కొండా సురేఖ కనిపించలేదు. బహిరంగ సభలో నారాయణపురం గ్రామానికి చెందిన 780 మంది రైతులకు భూ ఆధార్ పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. కేసముద్రం మండల కేంద్రంలో జరిగే అధికారిక కార్యక్రమంలో కొండా సురేఖ ఫ్లెక్సీ లేకపోవడం, శంకుస్థాపన ఫలకాలు, సీట్లపై కూడా మంత్రి కొండా సురేఖ పేరు లేకపోవడం ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే కాకుండా తెలంగాణలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆమె చిత్రపటం, ఫొటో వినియోగించకూడదని అధికార యంత్రాంగానికి అనధికారిక ఆదేశాలు వెళ్లడంతో ఇలా వ్యవహారిస్తున్నారని సమాచారం.