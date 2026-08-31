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Konda Surekha: కొండా సురేఖ ఫొటో, పేరు మాయం.. మంత్రిగా అనధికారికంగా తొలగించారా?

Once Again Konda Surekha Name And Photo Missed: మంత్రి కొండా సురేఖను అనధికారికంగా తొలగించారా? అంటే ఔననే సమాధానాలు ఇస్తున్నాయి. వరుసగా అధికారిక కార్యక్రమాల్లో ఆమె ఫొటోలు, పేర్లు వాడడం లేదు. తాజాగా మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో జరిగిన మరో కార్యక్రమంలో కూడా కొండా సురేఖ పేరు, ఫొటో కనిపించలేదు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 31, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 03:38 PM IST
Konda Surekha: కొండా సురేఖ ఫొటో, పేరు మాయం.. మంత్రిగా అనధికారికంగా తొలగించారా?
Image Credit: Konda Surekha

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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