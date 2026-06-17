Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Warangal
  • /Pawan Kalyan Niranjan: హనుమకొండ పర్యటనలో పవన్‌కు తప్పిన ముప్పు..డిప్యూటీ సీఎంపైకి దూసుకొచ్చిన అభిమాని!

Pawan Kalyan Niranjan: హనుమకొండ పర్యటనలో పవన్‌కు తప్పిన ముప్పు..డిప్యూటీ సీఎంపైకి దూసుకొచ్చిన అభిమాని!

Pawan Kalyan Fan Niranjan: ఓ అభిమాని చివరి కోరిక తీర్చేందుకు ఏకంగా పవన్ కల్యాణ్ ఆ వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లాడు. అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న తన అభిమాని ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించడమే కాకుండా.. అతడికి రూ.1 లక్ష ఆర్థిక సాయాన్ని చేశారు. అయితే ఈ క్రమంలో ఓ గుర్తు తెలియని ఓ అభిమాని డిప్యూటీ సీఎంపైకి దూసుకువచ్చాడు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 17, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:33 PM IST
Pawan Kalyan Niranjan: హనుమకొండ పర్యటనలో పవన్‌కు తప్పిన ముప్పు..డిప్యూటీ సీఎంపైకి దూసుకొచ్చిన అభిమాని!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
హనుమకొండ పర్యటనలో పవన్‌కు తప్పిన ముప్పు..డిప్యూటీ సీఎంపైకి దూసుకొచ్చిన అభిమాని!
pawan kalyan11 min ago
2
Natti Kumar29 min ago
3
Video Viral37 min ago
4
Nara Lokesh51 min ago
5
pawan kalyan1 hr ago