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పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ కన్నుమూత.. వరంగల్‌లో విషాదం!

పవన్ కళ్యాణ్ అభిమాని నిరంజన్‌ (17) మరణం విషాదకరంగా మారింది. వరంగల్‌కు చెందిన పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్‌ నిరంజన్ అరుదైన వ్యాధితో పోరాడుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. పవర్ స్టార్ స్వయంగా వరంగల్‌లోని ఆయన ఇంటికి వెళ్లి పరామర్శించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఆరోగ్యం క్షీణించడంతో ఈ తెల్లవారుజామున ఆయన మరణించినట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు పరిశీలిద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 08, 2026, 06:51 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:51 AM IST
పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ కన్నుమూత.. వరంగల్‌లో విషాదం!
Image Credit: Pawan Kalyan Fan Niranjan Passes AwaySource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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పవన్ కళ్యాణ్ వీరాభిమాని నిరంజన్ కన్నుమూత.. వరంగల్‌లో విషాదం!
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