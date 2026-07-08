Pawan Kalyan Fan Niranjan Passes Away: ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ వీర అభిమాని నిరంజన్ (17) మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరం. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి 'ఓజీ 2' సినిమా చూద్దామని కూడా ఇద్దరూ ముచ్చటించిన సంగతి తెలిసిందే. కానీ, ఈరోజు ఉదయం అనారోగ్యం మరింత ఎక్కువ కావడంతో ఆయన మరణించారు. వరంగల్కు చెందిన పవన్ అభిమాని నిరంజన్ అరుదైన జన్యుపరమైన సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పవన్ కళ్యాణ్ ఆయనను కలిసి, బహుమతులు అందిస్తూ కాసేపు సమయం గడిపారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా తన అభిమాన నటుడిని కలుసుకోవాలనే నిరంజన్ కలని, పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా వరంగల్కు వెళ్లి నెరవేర్చారు. హనుమకొండలోని హనుమ నగర్లో నివసించే ఈ వీరాభిమానిని పవన్ పరామర్శించారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యం కారణంగా మంచానికే పరిమితమైన నిరంజన్ను పవన్ కలవడంతో ఆ ప్రాంతమంతా ఉత్సాహంగా మారింది. పవన్ కళ్యాణ్ను చూడటానికి స్థానిక ప్రజలు ఇళ్ల పైకి ఎక్కి కేరింతలు కొట్టారు. అయితే, అంతలోనే అభిమాని మరణించాడనే వార్త తెలియడంతో అందరూ దిగ్భ్రాంతికి గురై విషాదంలో మునిగిపోయారు. మరిన్ని వివరాలు అందిస్తాం.