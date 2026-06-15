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Warangal News: "డబ్బులు చెల్లిస్తేనే తాళం తీస్తా".. తొలి రోజే స్కూల్ క్లోజ్

Telangana School News: తనకు బిల్లులు చెల్లించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ.. ఓ కాంట్రాక్టర్ స్కూల్‌కు తాళం వేసిన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా డోర్నకల్ మండలం పెరుమండ్ల సంకీస గ్రామంలో జరిగింది. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు గేటు బయట నిల్చున్నారు. వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jun 15, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:29 PM IST
Warangal News: "డబ్బులు చెల్లిస్తేనే తాళం తీస్తా".. తొలి రోజే స్కూల్ క్లోజ్
Image Credit: Warangal News

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Warangal News: "డబ్బులు చెల్లిస్తేనే తాళం తీస్తా".. తొలి రోజే స్కూల్ క్లోజ్
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