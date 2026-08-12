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Warangal: వరంగల్ జిల్లాలో ప్రత్యక్షమైన డెంజరస్ పాము.. స్థానికుల్లో ఆందోళన..!

Banded krait Snake in Warangal: ఖానాపురం పరిధిలో అరుదైన సర్పం బైటపడింది. వెంటనే స్థానికులు అప్రమత్తమైన ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఇది నేపాల్, చైనా, థాయిలాండ్ దేశాల్లో ఎక్కువగా కన్పించే డెంజరస్  పామని ఫారెస్ట్ సిబ్బంది చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:29 PM IST
Warangal: వరంగల్ జిల్లాలో ప్రత్యక్షమైన డెంజరస్ పాము.. స్థానికుల్లో ఆందోళన..!
Image Credit: RareBandedkraitsnakeinwarangal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Warangal: వరంగల్ జిల్లాలో ప్రత్యక్షమైన డెంజరస్ పాము.. స్థానికుల్లో ఆందోళన..
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