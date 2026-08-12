/Warangal: వరంగల్ జిల్లాలో ప్రత్యక్షమైన డెంజరస్ పాము.. స్థానికుల్లో ఆందోళన..!

Rare Banded krait Snake in Warangal: కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వాగులు, వంకలు పొర్లితున్నాయి. భారీ వానలకు వరద నీళ్లతో పాటు లోతట్టు ప్రాంతాలలో పాములు, కొండ చిలువలు, మొసళ్లు వంటివి కూడా ఇళ్లలోకి కొట్టుకుని వస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. వరంగల్ జిల్లా ఖానాపురం మండలం అశోక్నగర్లో ఒక అరుదైన పాము కనిపించింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.
వరంగల్ జిల్లాలోని ఖానాపురంలో అత్యంత అరుదైన పాము ప్రత్యక్షమైంది. వెంటనే స్థానికులు ఇది చాలా వెరైటీగా ఉందని ఫారెస్ట్ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అక్కడకు చేరుకున్న అధికారులు ఆ సర్పాన్ని చూసి.. అది బాండెడ్ క్రెయిట్ అనే పాముగా గుర్తించారు. పసుపు, నల్లని చారికలతో ఇది చాలా పొడవుగా ఉందని చెప్పారు.
ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన సర్పాలలో ఇది కూడా ఒకటని చెప్పారు. ఇవి ఎక్కువగా .. చైనా, నేపాల్, థాయిలాండ్, కంబోడియా, వియత్నాం దేశాలలో ఉంటాయని చెప్పారు. అంతే కాకుండా.. భారతదేశంలోని ఛత్తీస్గఢ్, బీహర్, జార్ఖండ్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ఇవి ఎక్కువగా ఉంటాయన్నారు. అసలు ఈ పాము కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆవాసాలలో ఉంటుందనిచెప్పారు. ఇక్కడకు ఎలా వచ్చిందో అని అధికారులు సైతం ఆలోచనల్లో పడ్డారు. ఇది కాటు వేస్తే నిముషాల వ్యవధిలోనే మనిషి చనిపోతాడని చెప్తున్నారు.
ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన లారీలు, ట్రాన్స్ పొర్ట్ లలో కర్రల మధ్యలో చిక్కుకుని వచ్చి చెట్లలో పడి ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ పామును ఫారెస్ట్ అధికారులు పట్టుకుని దగ్గరలోని పాకాల అడవుల్లో తీసుకెళ్లి వదిలేశారు. స్థానికులు ఈ అరుదైన పాము ఫోటోలు, వీడియోలను తీసుకున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook